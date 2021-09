Bondscoach over 100e cap Lukaku: "Hij is een levend icoon"

14:45 vooraf, 14 uur 45. Romelu Lukaku heeft er veel zin in.

14:44 vooraf, 14 uur 44. "Eden heeft stappen gezet sinds het EK". In Estland leek Eden Hazard, die twee seizoenen blessureleed achter de rug heeft, opnieuw zonder muizenissen te spelen. Roberto Martinez: "Ik heb nu een Eden gezien die een stap vooruit heeft gezet in vergelijking met het EK. Tegen Estland speelde hij helemaal pijnvrij. Als hij pijnvrij blijft en minuten maakt, dan zullen we opnieuw een speler zien die een wedstrijd met een actie kan beslissen." "Hij zet volgens mij nu stappen in die richting. De voorbije twee jaar heeft hij veel afgezien. Eindelijk wordt hij weer zichzelf. Zijn voordeel is zijn enorme talent en dat heeft hij nooit verloren. Hij zal opnieuw tonen wat hij presteerde voor zijn periode bij Real Madrid." . "Eden heeft stappen gezet sinds het EK" In Estland leek Eden Hazard, die twee seizoenen blessureleed achter de rug heeft, opnieuw zonder muizenissen te spelen.

14:42 vooraf, 14 uur 42. Voetbal met lege stadions, dat slaat nergens op. Nu kunnen we eindelijk weer emoties delen met de supporters. We kijken er erg naar uit. Roberto Martinez. Voetbal met lege stadions, dat slaat nergens op. Nu kunnen we eindelijk weer emoties delen met de supporters. We kijken er erg naar uit. Roberto Martinez

14:40 vooraf, 14 uur 40. "Wordt fantastische wedstrijd tegen Tsjechië". Tegen Tsjechië moet België morgen beter aan de match beginnen dan donderdag in Estland (2-5). "In de heenmatch speelden ze al goed en op het EK hebben ze zich ook laten zien", vertelt Roberto Martinez met veel respect over de tegenstander. "Tsjechië heeft een dynamisch team. Ze verdedigen uitstekend en kunnen snel omschakelen. Het wordt een fantastische wedstrijd", denkt de bondscoach. "Het is een belangrijke match met het oog op de eindrangschikking in de poule. We moeten nu van het thuisvoordeel profiteren, wat we door de coronapandemie eerder niet konden doen." . "Wordt fantastische wedstrijd tegen Tsjechië" Tegen Tsjechië moet België morgen beter aan de match beginnen dan donderdag in Estland (2-5).

14:36 vooraf, 14 uur 36. Bondscoach: "Genieten van Lukaku". Romelu Lukaku maakte 11 jaar geleden zijn debuut bij de Rode Duivels onder Dick Advocaat. Morgenavond draagt hij voor de 100e keer het shirt van de Rode Duivels onder Roberto Martinez. "Romelu is een levende legende van het Belgische voetbal", zegt de bondscoach vol bewondering. "Het moet een groot feest voor hem worden." "Zulke spelers zie je niet vaak passeren", gaat Martinez voort. "Daar moet je van genieten." "Hij gaat de kaap van 120 interlands ronden, misschien speelt hij zelfs 150 interlands voor België. We moeten hem bedanken voor zijn engagement voor de nationale ploeg." . Bondscoach: "Genieten van Lukaku" Romelu Lukaku maakte 11 jaar geleden zijn debuut bij de Rode Duivels onder Dick Advocaat. Morgenavond draagt hij voor de 100e keer het shirt van de Rode Duivels onder Roberto Martinez.

14:33 vooraf, 14 uur 33. Romelu Lukaku is een levend icoon van het Belgische voetbal. We moeten hem bedanken voor zijn engagement voor de nationale ploeg. Roberto Martinez. Romelu Lukaku is een levend icoon van het Belgische voetbal. We moeten hem bedanken voor zijn engagement voor de nationale ploeg. Roberto Martinez

14:29 vooraf, 14 uur 29. Bondscoach Roberto Martinez praat met de pers.

14:25 vooraf, 14 uur 25. 100e wedstrijd Romelu Lukaku. Morgenavond spelen de Rode Duivels hun 5e wedstrijd in de voorrondes van het WK in Qatar. Tegenstander in Brussel wordt de nummer 2 in de poule: Tsjechië. Het is het enige team dat België punten wist te ontfutselen in deze campagne. Eind maart eindigde de wedstrijd in Praag op 1-1. Romelu Lukaku scoorde. Hij speelt morgen zijn 100e wedstrijd voor de Rode Duivels. . 100e wedstrijd Romelu Lukaku Morgenavond spelen de Rode Duivels hun 5e wedstrijd in de voorrondes van het WK in Qatar. Tegenstander in Brussel wordt de nummer 2 in de poule: Tsjechië.

14:25 Er is er eentje jarig vandaag:. vooraf, 14 uur 25. Er is er eentje jarig vandaag:

