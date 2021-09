Ook Jan Vertonghen en Thomas Meunier spelen niet tegen Estland

17:25

vooraf, 17 uur 25. Ook Vertonghen en Meunier komen niet in actie. Bondscoach Roberto Martinez moet nog maar eens twee namen schrappen. Jan Vertonghen en Thomas Meunier zijn morgenavond niet inzetbaar in en tegen Estland. De ervaren verdedigers volgen een apart programma. Of ze matchen tegen Tsjechië (zondag) en Wit-Rusland (volgende week woensdag) halen, is nog afwachten. De voorbije dagen haakten Thorgan Hazard en Anderlecht-verdediger Hannes Delcroix al af. .