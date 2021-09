Martinez: "We willen EK-pijn kwijtraken door te winnen tegen Estland"

09:44 vooraf, 09 uur 44. Martinez: "Rechtkrabbelen na zwaar EK". Twee maanden na de nederlaag tegen Italië zindert de uitschakeling op het EK nog wat na bij de Rode Duivels. "Ons doel was om te winnen en we zijn verslagen in de kwartfinales. Die pijn moeten we kwijtraken door te winnen", zegt Martinez. "Daarom kijken de Rode Duivels ernaar uit om weer samen op het veld te staan. Ze willen rechtkrabbelen na een zwaar EK. We kunnen geen zelfmedelijden hebben. We moeten verbeteren en snel reageren op het veld." . Martinez: "Rechtkrabbelen na zwaar EK" Twee maanden na de nederlaag tegen Italië zindert de uitschakeling op het EK nog wat na bij de Rode Duivels. "Ons doel was om te winnen en we zijn verslagen in de kwartfinales. Die pijn moeten we kwijtraken door te winnen", zegt Martinez.



Romelu Lukaku zit in de beste jaren van zijn carrière. Hij ziet er fris uit en zal opnieuw gevaar brengen bij de nationale ploeg. Bondscoach Roberto Martinez.

Zet Martinez in op jeugd? Thomas Meunier en Jan Vertonghen zullen niet in actie komen tegen Estland. Ook Dennis Praet zit met wat achterstand na de vele transferbeslommeringen. Krijgen de jonge spelers een kans? "We hebben 7 nieuwe spelers in de groep, maar het voelt niet onwennig voor hen. Ze waren er een jaar geleden ook al bij voor de oefeninterlands tegen Ivoorkust en Zwitserland", zegt Martinez. "Vanheusden, Saelemaekers, Sambi Lokonga, Lukebakio, Trossard... zijn allemaal klaar om ingezet te worden." Toch kan de bondscoach ook rekenen op ervaring in zijn achterhoede. "Alderweireld kan wel wat speelminuten gebruiken in zijn voorbereiding en met Denayer en Boyata hebben we nog ervaren pionnen. Maar ik ben blij dat de jonge spelers klaar zijn."



Onze man in Estland: "Alle ogen zullen gericht zijn op Eden Hazard".

Trainen in Tallinn. Een dag voor de interland maken de Belgische internationals kennis met de grasmat A. Le Coq Arena in Tallinn. Tijdens een training zetten ze de puntjes op de i voor de interland van morgenavond.

Assistent en voormalig topaanvaller Thierry Henry trapt nog altijd graag een balletje.

Een goedgemutste Romelu Lukaku.

Thibaut Courtois doet waar hij goed in is: ballen stoppen.

Ook Vertonghen en Meunier komen niet in actie. Bondscoach Roberto Martinez moet nog maar eens twee namen schrappen. Jan Vertonghen en Thomas Meunier zijn morgenavond niet inzetbaar in en tegen Estland. De ervaren verdedigers volgen een apart programma. Of ze matchen tegen Tsjechië (zondag) en Wit-Rusland (volgende week woensdag) halen, is nog afwachten. De voorbije dagen haakten Thorgan Hazard en Anderlecht-verdediger Hannes Delcroix al af.

Jan Vertonghen en Thomas Meunier.

Van Charleroi naar Tallinn. De Rode Duivels zijn vanochtend op de luchthaven van Charleroi vertrokken naar Tallinn, de hoofdstad van Estland. Vanavond om 18u wordt er getraind in Le Coq Arena. Om 17.15u spreken bondscoach Roberto Martinez en aanvoerder Eden Hazard met de pers.



Vanavond om 18u wordt er getraind in Le Coq Arena. Om 17.15u spreken bondscoach Roberto Martinez en aanvoerder Eden Hazard met de pers.

Rode Duivels zijn vertrokken naar Estland.

