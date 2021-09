LIVE: Dramatische start voor Duivels. Estland komt op 1-0 na 2 minuten

Lukaku krijgt plots wel erg veel ruimte op een voorzet van Trossard. Onze topschutter moet wel even achteruit en daardoor is zijn kopbal niet perfect. De poging gaat nog een eind naast, maar we noteren dit toch als een eerste kansje.

De Brabançonne weerklinkt in de A. Le Coq Arena. Daarna is het aan het Estse volkslied, dat voor de gelegenheid live gebracht wordt door een Estse zanger.

20:10

vooraf, 20 uur 10. 0 op 6 en 10 tegengoals voor Estland. Hoe sterk is Estland? Als we moeten voortgaan op de FIFA-ranking én de eerste twee wedstrijden in deze kwalificatiepoule: niet bijster sterk. Estland verloor zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd thuis tegen Tsjechië met 2-6 en ging ook in Wit-Rusland met 4-2 de boot in. Het Wit-Rusland dat 3 dagen later een 8-0-pandoering kreeg van de Belgen... .