Peter Vandenbempt: "Halfautomatische piloot moet volstaan voor België tegen Wit-Rusland"

08:45 vooraf, 08 uur 45. 4-0 verloren van Nederland en Duitsland. Vorig weekend won Wit-Rusland met 4-2 van Estland, maar op bezoek bij Europese grootmachten draait het heel wat minder. In de voorrondes van het EK ging het flink onderuit bij Nederland en Duitsland. De Nederlanders blikten Wit-Rusland in met 4-0, Duitsland won met exact dezelfde cijfers. Gaat België voor een 5-0?

08:42 vooraf, 08 uur 42. Een waardemeter wordt Wit-Rusland niet voor de Belgen. Vanavond moet de halfautomatische piloot volstaan tegen een team uit divisie C van de Nations League. Scherp en degelijk voetballen, moet voldoende zijn. De 3 punten zijn een must. Peter Vandenbempt.

08:40 vooraf, 08 uur 40. Live op Sporza. Zoals gewoonlijk volgen we de Rode Duivels op de voet. Voor een liveverslag van de interland met tekst en foto's zit u hier alvast goed. Voor het commentaar van Peter Vandenbempt schakelt u straks Sporza op Radio 1. De uitzending begint om 19u.

30-03-2021 30-03-2021.

16:47 vooraf, 16 uur 47. Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zullen zeker geen 90 minuten spelen. We zullen roteren en we zullen de breedte van onze kern benutten. Vooral voor de offensieve spelers is het niet evident om 3 volledige matchen in 1 week te spelen. Bondscoach Roberto Martinez.

16:46 vooraf, 16 uur 46. Iedereen lijkt fit. Bondscoach Roberto Martinez had goed nieuws over de fitheid van zijn selectie. In de vooravond trainen de Belgen nog een laatste keer, maar Dries Mertens (uitgevallen met schouderletsel tegen Tsjechië) en Yannick Carrasco (niet meegereisd naar Praag) kunnen meetrainen en zijn dus meer dan waarschijnlijk inzetbaar.

16:45 vooraf, 16 uur 45. 3e match in 1 week. Na Wales vorige woensdag en Tsjechië afgelopen zaterdag, spelen de Rode Duivels dinsdagavond in Leuven hun 3e kwalificatiematch in de WK-voorrondes. Wit-Rusland is de 3e opponent. Sluiten de Rode Duivels hun laatste kamp voor het EK af met 7 op 9? Ontdek het dinsdagavond op deze pagina.