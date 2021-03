Martinez dropt 8 andere namen in het basiselftal dan tegen Tsjechië

20:23 vooraf, 20 uur 23. Tegenstander vanavond is nummer 88 op FIFA-ranking. Wit-Rusland mag vanavond in principe geen probleem vormen voor de Rode Duivels. Het staat 88e op de FIFA-ranking tussen Israël (87) en Georgië (89). . Tegenstander vanavond is nummer 88 op FIFA-ranking Wit-Rusland mag vanavond in principe geen probleem vormen voor de Rode Duivels. Het staat 88e op de FIFA-ranking tussen Israël (87) en Georgië (89).

20:10 vooraf, 20 uur 10. Over de Wit-Russen ga ik u niet onderhouden, wegens totaal onbekend. Peter Vandenbempt op Radio 1. Over de Wit-Russen ga ik u niet onderhouden, wegens totaal onbekend. Peter Vandenbempt op Radio 1

19:59 vooraf, 19 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1376956780253749255

19:36 vooraf, 19 uur 36. De bondscoach heeft ons verrast met een experimenteel elftal. Ik denk dat Martinez hoopt dat deze basisspelers al het verschil maken, zodat hij andere spelers als De Bruyne en Lukaku niet meer moet inbrengen. Peter Vandenbempt. De bondscoach heeft ons verrast met een experimenteel elftal. Ik denk dat Martinez hoopt dat deze basisspelers al het verschil maken, zodat hij andere spelers als De Bruyne en Lukaku niet meer moet inbrengen. Peter Vandenbempt

19:32 vooraf, 19 uur 32. Enkel centrale verdediging blijft staan bij de Belgen. Het was aangekondigd dat Roberto Martinez enkele andere spelers dan in de matchen tegen Wales en Tsjechië een kans zou geven, maar dat hij meteen 8 andere namen in de strijd gooit, is toch een kleine verrassing. Alleen Alderweireld, Denayer en Vertonghen blijven nog over uit de basisploeg van tegen Tsjechië. In doel staat niet Courtois, maar krijgt Mignolet nog eens zijn kans. Op de flanken spelen opnieuw Meunier op rechts en Thorgan Hazard op links. Praet en Vanaken spelen centraal op het middenveld en Trossard en Doku beginnen in steun van diepe spits Batshuayi. Onder meer De Bruyne, Lukaku, Tielemans en Mertens zitten op de bank voor het geval Wit-Rusland meer weerstand biedt dan op voorhand verwacht. . Enkel centrale verdediging blijft staan bij de Belgen Het was aangekondigd dat Roberto Martinez enkele andere spelers dan in de matchen tegen Wales en Tsjechië een kans zou geven, maar dat hij meteen 8 andere namen in de strijd gooit, is toch een kleine verrassing.



Alleen Alderweireld, Denayer en Vertonghen blijven nog over uit de basisploeg van tegen Tsjechië. In doel staat niet Courtois, maar krijgt Mignolet nog eens zijn kans. Op de flanken spelen opnieuw Meunier op rechts en Thorgan Hazard op links. Praet en Vanaken spelen centraal op het middenveld en Trossard en Doku beginnen in steun van diepe spits Batshuayi.



Onder meer De Bruyne, Lukaku, Tielemans en Mertens zitten op de bank voor het geval Wit-Rusland meer weerstand biedt dan op voorhand verwacht.

19:28 vooraf, 19 uur 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1376946955646025728

19:25 vooraf, 19 uur 25. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1376948586999582723

15:33 Orel Mangala (23) staat weer op het trainingsveld bij zijn Duitse club VfB Stuttgart. Vorige week moest hij afhaken bij de Rode Duivels. De middenvelder was er voor het eerst bij. vooraf, 15 uur 33. Orel Mangala (23) staat weer op het trainingsveld bij zijn Duitse club VfB Stuttgart. Vorige week moest hij afhaken bij de Rode Duivels. De middenvelder was er voor het eerst bij. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1376889736946671619

14:49 vooraf, 14 uur 49. De Rode Duivels voetballen vanavond Wit-Rusland. De Rode Duivels voetballen vanavond Wit-Rusland

08:45 vooraf, 08 uur 45. 4-0 verloren van Nederland en Duitsland. Vorig weekend won Wit-Rusland met 4-2 van Estland, maar op bezoek bij Europese grootmachten draait het heel wat minder. In de voorrondes van het EK ging het flink onderuit bij Nederland en Duitsland. De Nederlanders blikten Wit-Rusland in met 4-0, Duitsland won met exact dezelfde cijfers. Gaat België voor een 5-0? . 4-0 verloren van Nederland en Duitsland Vorig weekend won Wit-Rusland met 4-2 van Estland, maar op bezoek bij Europese grootmachten draait het heel wat minder. In de voorrondes van het EK ging het flink onderuit bij Nederland en Duitsland.

De Nederlanders blikten Wit-Rusland in met 4-0, Duitsland won met exact dezelfde cijfers. Gaat België voor een 5-0?

08:42 vooraf, 08 uur 42. Een waardemeter wordt Wit-Rusland niet voor de Belgen. Vanavond moet de halfautomatische piloot volstaan tegen een team uit divisie C van de Nations League. Scherp en degelijk voetballen, moet voldoende zijn. De 3 punten zijn een must. Peter Vandenbempt. Een waardemeter wordt Wit-Rusland niet voor de Belgen. Vanavond moet de halfautomatische piloot volstaan tegen een team uit divisie C van de Nations League. Scherp en degelijk voetballen, moet voldoende zijn. De 3 punten zijn een must. Peter Vandenbempt

08:40 vooraf, 08 uur 40. Live op Sporza. Zoals gewoonlijk volgen we de Rode Duivels op de voet. Voor een liveverslag van de interland met tekst en foto's zit u hier alvast goed. Voor het commentaar van Peter Vandenbempt schakelt u straks Sporza op Radio 1. De uitzending begint om 19u. . Live op Sporza Zoals gewoonlijk volgen we de Rode Duivels op de voet. Voor een liveverslag van de interland met tekst en foto's zit u hier alvast goed.

Voor het commentaar van Peter Vandenbempt schakelt u straks Sporza op Radio 1. De uitzending begint om 19u.

30-03-2021 30-03-2021.

16:47 vooraf, 16 uur 47. Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zullen zeker geen 90 minuten spelen. We zullen roteren en we zullen de breedte van onze kern benutten. Vooral voor de offensieve spelers is het niet evident om 3 volledige matchen in 1 week te spelen. Bondscoach Roberto Martinez. Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zullen zeker geen 90 minuten spelen. We zullen roteren en we zullen de breedte van onze kern benutten. Vooral voor de offensieve spelers is het niet evident om 3 volledige matchen in 1 week te spelen. Bondscoach Roberto Martinez

16:46 vooraf, 16 uur 46. Iedereen lijkt fit. Bondscoach Roberto Martinez had goed nieuws over de fitheid van zijn selectie. In de vooravond trainen de Belgen nog een laatste keer, maar Dries Mertens (uitgevallen met schouderletsel tegen Tsjechië) en Yannick Carrasco (niet meegereisd naar Praag) kunnen meetrainen en zijn dus meer dan waarschijnlijk inzetbaar. . Iedereen lijkt fit Bondscoach Roberto Martinez had goed nieuws over de fitheid van zijn selectie. In de vooravond trainen de Belgen nog een laatste keer, maar Dries Mertens (uitgevallen met schouderletsel tegen Tsjechië) en Yannick Carrasco (niet meegereisd naar Praag) kunnen meetrainen en zijn dus meer dan waarschijnlijk inzetbaar.

16:45 vooraf, 16 uur 45. 3e match in 1 week. Na Wales vorige woensdag en Tsjechië afgelopen zaterdag, spelen de Rode Duivels dinsdagavond in Leuven hun 3e kwalificatiematch in de WK-voorrondes. Wit-Rusland is de 3e opponent. Sluiten de Rode Duivels hun laatste kamp voor het EK af met 7 op 9? Ontdek het dinsdagavond op deze pagina. . 3e match in 1 week Na Wales vorige woensdag en Tsjechië afgelopen zaterdag, spelen de Rode Duivels dinsdagavond in Leuven hun 3e kwalificatiematch in de WK-voorrondes. Wit-Rusland is de 3e opponent. Sluiten de Rode Duivels hun laatste kamp voor het EK af met 7 op 9? Ontdek het dinsdagavond op deze pagina.

16:45 - Vooraf Vooraf, 16 uur 45

Opstelling België. Simon Mignolet, Toby Alderweireld, Jason Denayer, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Dennis Praet, Hans Vanaken, Thorgan Hazard, Jeremy Doku, Michy Batshuayi, Leandro Trossard Opstelling België Simon Mignolet, Toby Alderweireld, Jason Denayer, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Dennis Praet, Hans Vanaken, Thorgan Hazard, Jeremy Doku, Michy Batshuayi, Leandro Trossard

Opstelling Wit-Rusland. Aleksandr Gutor, Roman Yuzepchukh, Nikita Naumov, Aleksandr Pavlovets, Denis Polyakov, Igor Stasevich, Sergei Kislyak, Max Ebong, Dmitri Podstrelov, Yuri Kendysh, Vitali Lisakovich Opstelling Wit-Rusland Aleksandr Gutor, Roman Yuzepchukh, Nikita Naumov, Aleksandr Pavlovets, Denis Polyakov, Igor Stasevich, Sergei Kislyak, Max Ebong, Dmitri Podstrelov, Yuri Kendysh, Vitali Lisakovich