Rode Duivels verkennen Praag met eendenbek op hun snoet

vooraf, 15 uur 32. De wandeling van de nationale selectie in Praag.

Voor een wedstrijd gaat de nationale selectie altijd even wandelen. Deze keer met een eendenbek op de snoet:. vooraf, 13 uur 11.

12:15

vooraf, 12 uur 15. 6 op 6 voor België? Vanavond werken de Rode Duivels in Praag hun tweede wedstrijd af in de voorronde van het WK van volgend jaar in Qatar. Woensdag wonnen ze met 3-1 van Wales, de Tsjechen begonnen met een overtuigende 6-2-zege tegen Estland. Wie pakt 6 op 6? Op deze pagina kunt u de wedstrijd vanavond rechtstreeks volgen. Aftrap om 20.45u. .