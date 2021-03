Bondscoach Martinez geeft Nacer Chadli weer een kans op de flank

19:49

vooraf, 19 uur 49. De Rode Duivels kwamen de Tsjechen al eerder tegen in WK-voorrondes. In 1990 stootten België en (toen nog) Tsjechoslowakije door naar het eindtoernooi. Vier jaar later viel Tsjechoslowakije uiteen tijdens de kwalificatie en volstond een benauwde 0-0 in de laatste match voor een Belgisch ticket naar de USA. In de barrages voor het wereldkampioenschap van 2002 was de gouden generatie van de Tsjechen duidelijk favoriet, maar de strijdbare Duivels van Waseige wonnen dankzij een geïnspireerde Verheyen twee keer met 1-0. Daarna volgden twee vriendschappelijke nederlagen en één overwinning. Die laatste dateert van 2017 en was de negende match van Martinez als Belgisch bondscoach. Batshuayi en Fellaini scoorden voor de Belgen, tussendoor was er de gelijkmaker van... Krmencik. .