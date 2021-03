Rode Duivels beginnen vanavond tegen Wales aan weg naar WK 2022

17:56 De Duivels spelen opnieuw in Leuven vanavond. vooraf, 17 uur 56. De Duivels spelen opnieuw in Leuven vanavond Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1374766256629420052

07:15 vooraf, 07 uur 15. Tegen België hebben we in het recente verleden successen behaald. Op het EK toonden we een groter verlangen naar en geloof in de zege, denk ik. En in voetbal wint niet altijd het beste team. Toch verwacht ik een moeilijke wedstrijd. Gareth Bale. Tegen België hebben we in het recente verleden successen behaald. Op het EK toonden we een groter verlangen naar en geloof in de zege, denk ik. En in voetbal wint niet altijd het beste team. Toch verwacht ik een moeilijke wedstrijd. Gareth Bale

07:13 vooraf, 07 uur 13. We dromen er echt van om het WK te spelen met Wales. We zullen er deze campagne alles aan doen. Het is misschien de laatste kans voor de generatie van mij en Joe Allen om ons te plaatsen voor een WK. Gareth Bale. We dromen er echt van om het WK te spelen met Wales. We zullen er deze campagne alles aan doen. Het is misschien de laatste kans voor de generatie van mij en Joe Allen om ons te plaatsen voor een WK. Gareth Bale

18:33 vooraf, 18 uur 33. Of Wales de boeman van de Rode Duivels is? Dat is clubterminologie. In internationaal voetbal gaat het om het moment, aanpassen, nieuwe spelers brengen,... De statistieken zijn er enkel voor de buitenwereld en de media. Bondscoach Roberto Martinez. Of Wales de boeman van de Rode Duivels is? Dat is clubterminologie. In internationaal voetbal gaat het om het moment, aanpassen, nieuwe spelers brengen,... De statistieken zijn er enkel voor de buitenwereld en de media. Bondscoach Roberto Martinez

17:36 vooraf, 17 uur 36. Martinez: "In het dossier van Lukaku zijn alle procedures gevolgd". Gisteren kreeg bondscoach Roberto Martinez goed nieuws: Romelu Lukaku kon na een negatieve coronatest in Milaan toch aansluiten bij de Duivels en de spits kan ook spelen. "Neen, daar hangen geen gevolgen aan vast voor hem", gaf Martinez op zijn persconferentie mee. "Het was vooral belangrijk dat hij gezond was. Daarna was het routine om hem hier te krijgen. We zijn al gewend aan die situaties." "We zijn blij dat hij hier is, want voor elke nationale ploeg is dit de laatste kans om samen te komen voor het EK. Dan probeer je alle spelers hier te verwelkomen. En in het geval van Romelu zijn alle procedures gevolgd." . Martinez: "In het dossier van Lukaku zijn alle procedures gevolgd" Gisteren kreeg bondscoach Roberto Martinez goed nieuws: Romelu Lukaku kon na een negatieve coronatest in Milaan toch aansluiten bij de Duivels en de spits kan ook spelen.

17:35 vooraf, 17 uur 35. Hoe ik de speeltijd zal verdelen met 3 matchen in 7 dagen? We zullen de inspanningen spreiden, vandaar ook de ruimere kern. Maar we hebben inzichten na de vorige bijeenkomsten. . Bondscoach Roberto Martinez. Hoe ik de speeltijd zal verdelen met 3 matchen in 7 dagen? We zullen de inspanningen spreiden, vandaar ook de ruimere kern. Maar we hebben inzichten na de vorige bijeenkomsten. Bondscoach Roberto Martinez

12:56 vooraf, 12 uur 56. Wales moet ook Ben Davies missen. Wales kan woensdag in Leuven niet rekenen op verdedigers Ben Davies en Tom Lockyer. Het duo is geblesseerd en mist ook de volgende matchen van Wales. Vooral de afwezigheid van Davies, linksachter bij Tottenham, is een tegenslag voor Wales. Hij heeft 58 caps achter zijn naam. Luton-Town-verdediger Lockyer was de voorbije twee jaar regelmatig basisspeler bij de nationale ploeg. Eerder had ook Aaron Ramsey al afgemeld. De middenvelder van Juventus is out met een dijbeenblessure. . Wales moet ook Ben Davies missen Wales kan woensdag in Leuven niet rekenen op verdedigers Ben Davies en Tom Lockyer. Het duo is geblesseerd en mist ook de volgende matchen van Wales.



21:08 vooraf, 21 uur 08. Mangala is niet fit. Orel Mangala heeft niet lang kunnen genieten van zijn eerste selectie voor de Rode Duivels. De speler van Stuttgart heeft de selectie na amper een dag al verlaten. Hij is niet fit genoeg om in de komende matchen te spelen. Of Roberto Martinez een vervanger bij zijn ruime selectie zal halen, is niet bekend. . Mangala is niet fit Orel Mangala heeft niet lang kunnen genieten van zijn eerste selectie voor de Rode Duivels. De speler van Stuttgart heeft de selectie na amper een dag al verlaten. Hij is niet fit genoeg om in de komende matchen te spelen.

13:19 vooraf, 13 uur 19. Aaron Ramsey zegt af. De Rode Duivels zullen woensdag geen last hebben van Aaron Ramsey. De middenvelder van Juventus, een van de grote namen bij Wales, sukkelt met een dijbeenblessure. Toch had interim-coach Robert Page hem opgeroepen, maar zondag kwam het nieuws dat hij niet speelklaar zou raken. Ook niet voor de match van volgende dinsdag tegen Tsjechië. . Aaron Ramsey zegt af De Rode Duivels zullen woensdag geen last hebben van Aaron Ramsey. De middenvelder van Juventus, een van de grote namen bij Wales, sukkelt met een dijbeenblessure.

13:18 vooraf, 13 uur 18. T2 Robert Page is tijdelijk T1 door rechtszaak Giggs. Bondscoach Ryan Giggs van Wales is het voorwerp van een rechtszaak wegens mishandeling. De ex-topvoetballer pleit onschuldig, maar is toch tijdelijk vervangen aan het hoofd van de Welshe selectie. T2 Robert Page neemt de honneurs waar. Albert Stuivenberg, een oude bekende van het Belgische voetbal - remember Genk, is al langer assistent bij Wales. De Nederlander zit woensdag ook op de bank bij Wales. . T2 Robert Page is tijdelijk T1 door rechtszaak Giggs Bondscoach Ryan Giggs van Wales is het voorwerp van een rechtszaak wegens mishandeling. De ex-topvoetballer pleit onschuldig, maar is toch tijdelijk vervangen aan het hoofd van de Welshe selectie.

13:12 De selectie van Wales:. vooraf, 13 uur 12. De selectie van Wales:

13:11 vooraf, 13 uur 11. Wales is 1e opdracht richting Wereldbeker 2022. Om de gekende reden is Euro 2020 nog niet geweest, maar de Rode Duivels beginnen deze week wel al aan hun aanloop naar de Wereldbeker 2022. Wales is woensdag in Leuven de 1e kwalificatieopdracht. Zaterdag moet België naar Tsjechië, volgende dinsdag komt Wit-Rusland op bezoek. . Wales is 1e opdracht richting Wereldbeker 2022 Om de gekende reden is Euro 2020 nog niet geweest, maar de Rode Duivels beginnen deze week wel al aan hun aanloop naar de Wereldbeker 2022.

