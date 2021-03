Geen verrassingen bij Duivels: o.a. Vermaelen, Lukaku en Dendoncker aan aftrap

20:31 vooraf, 20 uur 31. Ondanks de laatste vier onderlinge matchen is de algemene balans met Wales wel in evenwicht. Van de dertien ontmoetingen wonnen beide landen er vijf. . Ondanks de laatste vier onderlinge matchen is de algemene balans met Wales wel in evenwicht. Van de dertien ontmoetingen wonnen beide landen er vijf.

20:04 Ongeslagen sinds 2015. Kwalificatiecampagnes schrikken België al een poosje niet meer af. Onze jongens zijn al 34 wedstrijden ongeslagen in voorrondes voor EK's en WK's. De laatste nederlaag dateert al van juni 2015, een 1-0 tegen... Wales. . vooraf, 20 uur 04. Ongeslagen sinds 2015 Kwalificatiecampagnes schrikken België al een poosje niet meer af. Onze jongens zijn al 34 wedstrijden ongeslagen in voorrondes voor EK's en WK's. De laatste nederlaag dateert al van juni 2015, een 1-0 tegen... Wales.

19:51 vooraf, 19 uur 51. Danny Ward, de Welshe doelman, speelt pas zijn zevende interland. Als doublure van Kasper Schmeichel kampeert hij bij Leicester voornamelijk op de bank. In drie seizoenen speelde hij slechts vijftien keer, en nooit in de Premier League. Hij houdt Wayne Hennessey (94 caps) uit de ploeg. . Danny Ward, de Welshe doelman, speelt pas zijn zevende interland. Als doublure van Kasper Schmeichel kampeert hij bij Leicester voornamelijk op de bank. In drie seizoenen speelde hij slechts vijftien keer, en nooit in de Premier League. Hij houdt Wayne Hennessey (94 caps) uit de ploeg.

19:42 vooraf, 19 uur 42. Opstellingen. Roberto Martinez doet niet gek met zijn elftal. Het is belangrijk om deze campagne goed te beginnen en dus krijgen we de verwachte namen aan de aftrap. Het opvallendst is misschien nog de terugkeer van Thomas Vermaelen, die voor het eerst sinds 2019 nog eens het shirt van de nationale ploeg aantrekt. Aan de kant van Wales is het natuurlijk opletten voor Gareth Bale, die voor zijn vaderland altijd een beetje dieper kan gaan. Ook de bezoekers hebben een ervaren pion die zijn terugkeer maakt. Centrale middenvelder Joe Allen speelde zijn vorige interland zelfs op dezelfde dag als Vermaelen. . Opstellingen Roberto Martinez doet niet gek met zijn elftal. Het is belangrijk om deze campagne goed te beginnen en dus krijgen we de verwachte namen aan de aftrap. Het opvallendst is misschien nog de terugkeer van Thomas Vermaelen, die voor het eerst sinds 2019 nog eens het shirt van de nationale ploeg aantrekt.

07:15 vooraf, 07 uur 15. Tegen België hebben we in het recente verleden successen behaald. Op het EK toonden we een groter verlangen naar en geloof in de zege, denk ik. En in voetbal wint niet altijd het beste team. Toch verwacht ik een moeilijke wedstrijd. Gareth Bale. Tegen België hebben we in het recente verleden successen behaald. Op het EK toonden we een groter verlangen naar en geloof in de zege, denk ik. En in voetbal wint niet altijd het beste team. Toch verwacht ik een moeilijke wedstrijd. Gareth Bale

07:13 vooraf, 07 uur 13. We dromen er echt van om het WK te spelen met Wales. We zullen er deze campagne alles aan doen. Het is misschien de laatste kans voor de generatie van mij en Joe Allen om ons te plaatsen voor een WK. Gareth Bale. We dromen er echt van om het WK te spelen met Wales. We zullen er deze campagne alles aan doen. Het is misschien de laatste kans voor de generatie van mij en Joe Allen om ons te plaatsen voor een WK. Gareth Bale

18:33 vooraf, 18 uur 33. Of Wales de boeman van de Rode Duivels is? Dat is clubterminologie. In internationaal voetbal gaat het om het moment, aanpassen, nieuwe spelers brengen,... De statistieken zijn er enkel voor de buitenwereld en de media. Bondscoach Roberto Martinez. Of Wales de boeman van de Rode Duivels is? Dat is clubterminologie. In internationaal voetbal gaat het om het moment, aanpassen, nieuwe spelers brengen,... De statistieken zijn er enkel voor de buitenwereld en de media. Bondscoach Roberto Martinez

17:36 vooraf, 17 uur 36. Martinez: "In het dossier van Lukaku zijn alle procedures gevolgd". Gisteren kreeg bondscoach Roberto Martinez goed nieuws: Romelu Lukaku kon na een negatieve coronatest in Milaan toch aansluiten bij de Duivels en de spits kan ook spelen. "Neen, daar hangen geen gevolgen aan vast voor hem", gaf Martinez op zijn persconferentie mee. "Het was vooral belangrijk dat hij gezond was. Daarna was het routine om hem hier te krijgen. We zijn al gewend aan die situaties." "We zijn blij dat hij hier is, want voor elke nationale ploeg is dit de laatste kans om samen te komen voor het EK. Dan probeer je alle spelers hier te verwelkomen. En in het geval van Romelu zijn alle procedures gevolgd." . Martinez: "In het dossier van Lukaku zijn alle procedures gevolgd" Gisteren kreeg bondscoach Roberto Martinez goed nieuws: Romelu Lukaku kon na een negatieve coronatest in Milaan toch aansluiten bij de Duivels en de spits kan ook spelen.

"Neen, daar hangen geen gevolgen aan vast voor hem", gaf Martinez op zijn persconferentie mee. "Het was vooral belangrijk dat hij gezond was. Daarna was het routine om hem hier te krijgen. We zijn al gewend aan die situaties."

"We zijn blij dat hij hier is, want voor elke nationale ploeg is dit de laatste kans om samen te komen voor het EK. Dan probeer je alle spelers hier te verwelkomen. En in het geval van Romelu zijn alle procedures gevolgd."