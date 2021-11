LIVE: Hattrick Mbappé zet Frankrijk op weg naar WK-kwalificatie

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

Doelpunt Frankrijk: 3-0! Daar is Mbappé opnieuw. Met hetzelfde recept als de vorige goal staat het op het halfuur al 3-0. Een goede voorzet van wingback Coman assisteert Mbappé, die het deze keer knap met zijn hoofd kan afwerken.

Doelpunt Frankrijk: 2-0! Mbappé had in de WK-kwalificatiecampagne nog niet gescoord. Dat moet gepiekt hebben. De Franse superster is duidelijk gebrand om die statistiek van het bord te vegen. Na 12 minuten komt zijn naam een tweede keer op het scorebord. Kingsley Coman is deze keer de hofleverancier voor de prins van Parijs. Na een knappe rush verschalkt hij de Kazachse keeper, die even in niemandsland vertoefde, om Mbappé dan op zijn wenken te bedienen.

Kingsley Coman is deze keer de hofleverancier voor de prins van Parijs. Na een knappe rush verschalkt hij de Kazachse keeper, die even in niemandsland vertoefde, om Mbappé dan op zijn wenken te bedienen.

Doelpunt Frankrijk: 1-0! We hebben nog niet met onze ogen geknipperd of de touwen in Parijs trillen al. Na een knappe combinatie brengt Théo Hernandez de bal voor de goal. Daar zet de onvermijdelijke Mbappé zijn voet tegen het leer. Zijn loepzuivere plaatsbal gaat via de paal binnen.

Frankrijk monopoliseert het leer en speelt het balletje gretig rond. Het is wachten tot de eerste grote kans van de mat rolt. Kazachstan lijkt nu al een vogel voor de kat.

Start! De bal rolt in het Parc de Princes-stadion. Kan Frankrijk zich tegen het zwakkere broertje Kazachstan vanavond al plaatsen voor het WK in Qatar?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Frankrijk naar Qatar? De Fransen kunnen zich vanavond al plaatsen voor het WK 2022 in Qatar. Wanneer Les Blues zo meteen tegen Kazachstan kunnen winnen, is het klusje geklaard. Rechtstreekse concurrent Finland telt slechts één puntje minder, maar het heeft een wedstrijd meer gespeeld dan Mbappé en co.

Opstelling Frankrijk. Hugo Lloris, Jules Kounde, Dayot Upamecano, Lucas Hernández, Kingsley Coman, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, N'Golo Kanté, Theo Hernandez, Kylian Mbappé, Karim Benzema

Opstelling Kazachstan. Stas Pokatilov, Marat Bystrov, Temirlan Yerlanov, Aleksandr Marochkin, Nuraly Alip, Maksat Taykenov, Erkin Tapalov, Islambek Kuat, Samat Zharynbetov, Abat Aimbetov, Oralkhan Omirtayev