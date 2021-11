Luzern ontploft! Zwitserland rukt WK-ticket alsnog uit Italiaanse handen

De Zwitsers gingen de rust vanavond in met een magere 0-0-score tegen Bulgarije. Het moest nochtans óf beter doen dan de Italianen óf een doelpuntenkloof van 2 goals overbruggen om zich rechtstreeks voor het WK te plaatsen.

Maar geen man over boord. Ook in de wedstrijd van de Italianen was er nog niet gescoord. De Zwitsers kregen nog 45 minuten om het "onmogelijke" te doen ...

De stilte uit het kamp van Italië was ook in de tweede helft oorverdovend.

Wanneer Noah Okafor en Ruben Vargas na een half uur een 2-0-score op het bord toverden, groeide het vertrouwen van de thuisploeg zienderogen.

Zou het? Jawel, de Swissporarena ontplofte nog twee keer. Bij nieuwe doelpunten van Cédric Itten en Remco Freuler daverde de tribune op zijn grondvesten.

De stilte in Italië, dat op 0-0 bleef steken, stond in schril contrast met de gezangen die het laatste fluitsignaal in Luzern overstemden. Zwitserland mag de vliegtuigtickets naar Qatar van de Italianen overkopen.