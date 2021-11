BEKIJK: Jorginho faalt opnieuw vanaf de stip, Italië nog niet naar WK

De wedstrijd kon voor de Zwitsers niet beter beginnen. Na iets meer dan tien minuten spelen opende Widmer de score met een bom van net buiten de zestien na een fraaie counter.

Zwitserland kreeg de kansen om de voorsprong te verdubbelen, maar Donnarumma hield de Italianen recht.

Tien minuten voor de rust profiteerde Di Lorenzo van een misser van Sommer om de 1-1 tegen de touwen te werken.

Na de rust werd niet meer gescoord in het Stadio Olimpico. In de toegevoegde tijd kreeg Jorginho nog een uitstekende kans om dat wel te doen, maar hij miste opnieuw vanaf de stip. Ook in de heenwedstrijd faalde hij vanaf elf meter.

Met 15 punten delen Italië en Zwitserland de leidersplaats in groep C. Op basis van het doelpuntensaldo is Italië groepsleider. Maandag trekt Italië naar Noord-Ierland, Zwitserland neemt het op tegen Bulgarije.