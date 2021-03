Belotti en Locatelli schenken Italië belangrijke zege in Bulgarije

Bulgarije had een stevig blok neergezet en Italië kon het vele balbezit niet omzetten in kansen, al had de bal op de stip gekunnen na een fout op Chiesa.

Net voor de rust kreeg Italië toch een penalty na een fout op Belotti, die zelf de strafschop omzette. Bulgarije kon na de rust geen vuist meer maken en Italië beperkte zich vooral tot controleren.

In de slotfase stelde Locatelli de Italiaanse zege veillig. Met een lekkere krul in de verste hoek zorgde hij voor de 0-2 en de vijfde opeenvolgende zege voor Italië.