Italië trekt de ongeslagen thuisreeks onder bondscoach Mancini door tegen Noord-Ierland

Italië was voor aanvang van zijn eerste WK-opdracht al 20 matchen ongeslagen en drukte Noord-Ierland meteen achteruit.

Dat resulteerde in het snelle openingsdoelpunt van Domenico Berardi, die al voor de 3e interland op een rij scoorde.

Kort voor het pauze was het varkentje helemaal gewassen: Ciro Immobile rondde een counter af.

Na de pauze duwde Italië niet meer door en doelman Gianluigi Donnarumma werd meer dan eens aan het werk gezet, maar na de 10 op 10 in de EK-kwalifcatiecampagne is ook de eerste etappe in deze route een gezondheidswandeling geweest.