Ierland beteugelt Portugal, dat voor finaleduel met Servië staat

Bij aanvang van de voorlaatste speeldag in de WK-voorronde stond Portugal voor een belangrijke partij in Ierland. De Portugezen stonden tweede in Groep A, met een punt minder dan Servië, dat wel een match meer gespeeld had.

Met nog een duel tegen Servië op de slotspeeldag in het verschiet lieten de Portugezen maar beter geen steken vallen.

Maar Portugal had het niet onder de markt tegen de stugge Ieren. Ook sterspeler Cristiano Ronaldo vond het gaatje maar niet, al was hij er na de rust wel een keer dicht bij. Uiteindelijk zou de brilscore op het bord blijven.

In het slot liep Pepe nog tegen een betwistbare rode kaart aan, na een tweede keer geel. Een domper voor Portugal, dat zondag tegen Servië dus zonder de ervaren verdediger de klus zal moeten klaren.