Doelpuntmachine Ronaldo blijft op volle toeren draaien: 3 goals erbij tegen Luxemburg

Portugal heeft zich in eigen huis niet laten verrassen door Luxemburg, waardoor het in het zog blijft van leider Servië in groep A. Cristiano Ronaldo kreeg met Luxemburg een gewillig slachtoffer om zijn sowieso al indrukwekkende statistieken nog wat op te krikken. Hij verlegt de mijlpaal van zijn internationale doelpuntenrecord naar 115 goals.