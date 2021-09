Ronaldo kopt Portugal met late recordgoals voorbij dapper Ierland

Met zijn vijf doelpunten op het afgelopen EK voetbal had Cristiano Ronaldo de Iraniër Ali Daei geëvenaard met 109 internationale doelpunten. Ronaldo's opdracht voor aanvang van de WK-kwalificatiematch tegen Ierland was dan ook duidelijk: alleen recordhouder worden.

Na amper een kwartier in de wedstrijd leek Ronaldo die opdracht al te gaan vervullen, toen Portugal een strafschop kreeg na een fout op Fernandes. Ronaldo zette zich achter de bal, maar trapte staalhard op de Ierse doelman Bazunu.

Een tikje voor Ronaldo en Portugal, dat voor de rust nóg een uppercut te verwerken kreeg. Egan kopte Ierland na een hoekschop op voorsprong. Alle hens aan denk bij Portugal na de rust.

Portugal verhoogde de druk in de tweede helft en kreeg ook goede kansen via Fernandes, Jota en Bernardo Silva, maar scoren lukte niet. De Portugezen leken af te stevenen op een nederlaag, maar Ronaldo had zijn felbegeerde record nog niet te pakken...

In minuut 90 koos hij finaal zijn moment: met een machtige kopbal bracht hij Portugal langszij en pakte hij het record van Daei af. In minuut 7 van de extra tijd zorgde hij zelfs nog voor de kers op de taart. Met opnieuw een knappe kopbal bezorgde hij Portugal in extremis de zege.

Portugal leidt na zijn zege in Groep A met 10 punten uit 4 wedstrijden.