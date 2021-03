Hoe diep kun je zakken? Ierland verliest thuis van Luxemburg

Ierland had een zege nodig na de nederlaag van afgelopen woensdag in Servië. De match tegen Luxemburg leek een uitgelezen mogelijkheid om Stephen Kenny zijn eerste zege te schenken in zijn tiende match als bondscoach.

Maar Ierland speelde als een team zonder vertrouwen tegen Luxemburg, dat maar liefst 56 plaatsen lager staat op de FIFA-ranking. Ierland dwong met moeite kansen af en kreeg het deksel op de neus in de slotfase.

Gerson Rodrigues (Dinamo Kiev) zond Luxemburg naar de zevende hemel met een knappe schuiver. Ierland, waar Josh Cullen (Anderlecht) na de 0-1 gewisseld werd, kon niet meer reageren en prijkt met 0 op 6 onderin groep A.

Bij Luxemburg stonden heel wat spelers in de basis met een Belgische link: doelman Anthony Moris speelt bij Union. In de verdediging stonden Laurent Jans (Standard) en Maxime Chanot (ex-Kortrijk en ex-Beerschot).