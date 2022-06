LIVE: Wales en Oekraïne bikkelen om het laatste ticket voor het WK voetbal

In een geanimeerde beginfase waren er al kansen voor beide landen, maar de 0-0 staat nog op het scorebord. De sfeer in Cardiff is uitgelaten.

clock 11:11

vooraf, 11 uur 11. Wales voor het eerst sinds 1958 opnieuw op WK? Het WK-verhaal van Wales beperkt zich tot slechts één deelname, in 1958. Het land hoopt na vanavond "Qatar 2022" te kunnen bijschrijven, al zal het dan wel voorbij Oekraïne moeten. Aanvoerder Gareth Bale sprak aan de vooravond van de wedstrijd de ambities van The Dragons uit. "Het is een grote match", klonk het stellig. "Dat kan ik niet genoeg duidelijk maken. Uiteraard was die halve finale op het EK in 2016 dat ook, maar dit is een heel grote match voor ons, dat kan ik niet wegsteken", klonk het. "We speelden nog maar op één WK, dus dit zou een enorme stap voorwaarts voor het Welshe voetbal kunnen betekenen. We willen allemaal op het belangrijkste podium spelen, we gaan er alles aan doen om dat zondag te realiseren." Bale beseft wel dat de neutrale toeschouwer de kant van Oekraïne zal kiezen. "Iedereen in de wereld leeft mee met wat er gebeurt in Oekraïne. Voetbal kan gelukkig iedereen verbinden. Ik besef wat een klap het voor hen zou zijn, maar wij willen wel naar het WK." "Daar zit natuurlijk geen enkele kwade bedoeling achter. Dat is gewoon de passie voor ons land die in onze harten zit. We willen onze fans dat moment gunnen." .