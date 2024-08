LIVE: Mbappé heeft amper 68 minuten nodig om te scoren bij debuut voor Real Madrid

Atalanta zonder Scamacca

Atalanta mist vanavond een belangrijke sterkhouder. Gianluca Scamacca scheurde begin deze maand in een oefenduel tegen Parma een kruisband in zijn linkerknie. De aanvaller, die in juni nog het EK speelde met Italië, zal ruim een half jaar out zijn. Keerzijde van de medaille: De Ketelaere zal nu wellicht meer speelminuten krijgen.