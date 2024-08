Het stond in de sterren geschreven: Kylian Mbappé helpt Real Madrid bij debuut aan Europese Supercup

Net zoals in de vorige 5 edities is de Champions League-winnaar met de Europese Supercup aan de haal gegaan. Real Madrid rekende af met Atalanta met dank aan - hoe kan het ook anders? - Kylian Mbappé. De Franse sterspeler was meteen trefzeker in zijn debuut voor de Koninklijke.

Vinicius zet het nieuwe seizoen in zoals hij het vorige afsloot. De Braziliaan blijft een gesel voor de tegenstanders van Real. Hij brak de wedstrijd open met een flitsende actie en had met iets meer koelbloedigheid ook zelf kunnen scoren.

Veel werk had hij niet op te knappen, maar kort na de rust wist Thibaut Courtois zich wel weer te onderscheiden. Op een bijzonder gevaarlijke kopbal van Pasalic pakte de doelman uit met een schitterende redding. Tien minuten later viel aan de overkant de 1-0.

Gaandeweg kwam Atalanta, met een bedrijvige Charles De Ketelaere , beter in de wedstrijd. Courtois ontsnapte toen Militao een voorzet/schot van De Roon bijna in eigen doel verlengde. De lat bracht redding voor de Champions League-winnaar. Kort voor de rust was de lat dan weer spelbreker voor Real na een Braziliaans onderonsje. Vinicius stak de bal knap door tot bij Rodrygo en die mikte van dichtbij op het doelhout.

Schitteren deed Mbappé (nog) niet in de eerste helft. Eén keer werd hij in stelling gebracht, maar Hien kon zijn schot afblokken. Real domineerde in de openingsfase, al leverde het balbezit geen doelgevaar op.

Kylian Mbappé in het shirt van Real Madrid . Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar vanavond in Warschau mocht de Franse vedette eindelijk zijn debuut maken voor de Koninklijke. Meteen ook met een prijs als inzet, de Europese Supercup.

Toch kwam die tweede treffer er en wel van niemand minder dan Mbappé. Op aangeven van Bellingham joeg de nieuwkomer zijn allereerste voor de Koninklijke in één tijd hoog in doel. Atalanta hing in de touwen, Supercup nummer zes was binnen voor Real. Een record.

Op het uur maakte Vinicius nog maar eens het verschil voor Real. Met een flukse versnelling in de zestien zette hij Djimsiti kinderlijk simpel in de wind. Valverde kreeg de opener op een schoteltje aangeboden: 1-0.

Meteen na de rust kwam Real op zijn beurt met de schrik vrij. De Roon schilderde de bal op het hoofd van Pasalic. Die pakte uit met de bijna perfecte kopbal. Bijna, want om Courtois te kloppen was perfectie vereist.

"We krijgen vooraan veel vrijheid en bewegen veel, zodat de tegenstander niet weet op welke positie we spelen. Maar we mochten ook plezier maken, want daar draait het om in het voetbal. "

Mbappé greep zijn kans toen Bellingham hem de 2-0 aanbood. "Ik blijf altijd in beweging en ik was klaar toen Jude (Bellingham, red.) de bal gaf. Ik kon hem mooi in de verste hoek wegleggen."

"Het is ongelofelijk, de sfeer was magisch. We moesten hier wel meteen winnen, want dat hoort natuurlijk bij de status van Real. Bij de eerste match meteen een trofee pakken is heel belangrijk."

De erelijst van Thibaut Courtois- wordt nog wat indrukwekkender. Trofee nummer 22 is binnen voor de doelman. "Het was natuurlijk een moeilijke match. Atalanta is een ploeg die speciaal voetbal brengt met man-op-man-verdediging."

"Ze hebben een goede kans gehad in de tweede helft, die ik kon redden. Daarna zijn we beter in de match gekomen, hadden we meer balbezit en waren we gevaarlijker. Toen konden we ook twee keer scoren."

Toch ziet Courtois ook nog werkpunten. "Er zijn veel jongens die nog maar een week aan het trainen zijn, dus we moeten elkaar nog wat beter leren kennen. Het zal wel goed komen, we hebben een heel goede ploeg. We moeten gewoon hard blijven werken."

Real heeft er met Kylian Mbappé een nieuwe ster bij. Courtois is blij met de komst van de Franse vedette. "Het is natuurlijk veel leuker om Mbappé in je ploeg dan tegen je te hebben. Het is een geweldige speler en ik hoop dat hij nog veel goals zal maken."

"Hij is gewoon een sympathieke en normale gast. Hij is niet met sterallures gekomen. Bij ons heeft iedereen zijn eigen persoonlijkheid, maar zonder dat het overdreven is. Hij ligt heel goed in de groep en dat gaat alleen maar beter worden."