Zonder De Bruyne, maar met Gvardiol en Kovacic in de basis hoopt City eerste Europese Supercup te winnen

clock 20:58 vooraf, 20 uur 58. Tunnel met bekers. De spelers staan klaar in de tunnel, kapiteins geladen met veel te grote bekers. Eentje staat nog op het spel, hier in het stadion van Olympiakos. Ontbijt voor City? . Tunnel met bekers De spelers staan klaar in de tunnel, kapiteins geladen met veel te grote bekers. Eentje staat nog op het spel, hier in het stadion van Olympiakos. Ontbijt voor City?

clock 20:55 Eén op zes, twee op zeven? Voor serieel Europa League-winnaar is de Supercup ondertussen deel van een gewoon voorseizoen. Winnen is moeilijker, dat gebeurde alleen in 2015 tegen Barcelona. De score toen: 5-4. Dat mag vanavond altijd opnieuw. . vooraf, 20 uur 55. statistics Eén op zes, twee op zeven? Voor serieel Europa League-winnaar is de Supercup ondertussen deel van een gewoon voorseizoen. Winnen is moeilijker, dat gebeurde alleen in 2015 tegen Barcelona. De score toen: 5-4. Dat mag vanavond altijd opnieuw.

clock 20:43 vooraf, 20 uur 43. Stevig sluitstuk. Bij Sevilla is de uitblinker op papier de keeper: Bono hield de Spanjaarden enkele maanden geleden nog een tijdje in de finale. Daarna wordt het zoeken. Rakitic had ooit klasse, Lamela heeft soms een geweldige rabona, en En-Nesyri beleefde samen met Bono een geweldig WK. Om te zeggen dat er een verschil is met City, is licht eufemistisch. . Stevig sluitstuk Bij Sevilla is de uitblinker op papier de keeper: Bono hield de Spanjaarden enkele maanden geleden nog een tijdje in de finale. Daarna wordt het zoeken. Rakitic had ooit klasse, Lamela heeft soms een geweldige rabona, en En-Nesyri beleefde samen met Bono een geweldig WK. Om te zeggen dat er een verschil is met City, is licht eufemistisch.

Gvardiol start, Kovacic vervangt De Bruyne. Pep Guardiola kan vanavond meteen zijn eerste prijs van het seizoen veroveren. City kan daarbij niet rekenen op Kevin De Bruyne zoals geweten. De Bruyne blesseerde zich afgelopen weekend tegen Burnley en is maanden buitn strijd. Hij wordt op het middenveld van City vervangen door Kovacic, net zoals tegen Burnley. Ook achteraan en in de aanval zien we een vervanging in vergelijking met de match tegen Burnley. Achteraan krijgt Gvardiol zijn eerste basisplaats in een officiële match. Lewis verdwijnt naar de bank, Ake speelt wellicht als linksachter. Vooraan maken Alvarez en Silva plaats voor Palmer en Grealish.



City kan daarbij niet rekenen op Kevin De Bruyne zoals geweten. De Bruyne blesseerde zich afgelopen weekend tegen Burnley en is maanden buitn strijd.



Hij wordt op het middenveld van City vervangen door Kovacic, net zoals tegen Burnley. Ook achteraan en in de aanval zien we een vervanging in vergelijking met de match tegen Burnley. Achteraan krijgt Gvardiol zijn eerste basisplaats in een officiële match. Lewis verdwijnt naar de bank, Ake speelt wellicht als linksachter. Vooraan maken Alvarez en Silva plaats voor Palmer en Grealish.

clock Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, Manuel Akanji, Joško Gvardiol, Nathan Aké, Mateo Kovacic, Phil Foden, Rodri, Cole Palmer, Erling Haaland, Jack Grealish Opstelling Manchester City Ederson, Kyle Walker, Manuel Akanji, Joško Gvardiol, Nathan Aké, Mateo Kovacic, Phil Foden, Rodri, Cole Palmer, Erling Haaland, Jack Grealish

clock Opstelling Sevilla. Bono, Jesús Navas, Loïc Badé, Nemanja Gudelj, Marcos Acuña, Lucas Ocampos, Jordán, Oliver Torres, Ivan Rakitic, Erik Lamela, Youssef En-Nesyri Opstelling Sevilla Bono, Jesús Navas, Loïc Badé, Nemanja Gudelj, Marcos Acuña, Lucas Ocampos, Jordán, Oliver Torres, Ivan Rakitic, Erik Lamela, Youssef En-Nesyri