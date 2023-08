LIVE: En-Nesyri zet Sevilla op voorsprong tegen City met geweldige kopstoot

En Grealish probeert het nu ook eens, met een voorzet die meer krult dan fysiek mogelijk lijkt, maar opnieuw zijn de ploegmaats niet op de afspraak. Cole Palmer, jongeling uit de City-stal, stond er twee keer bij, maar was niet scherp genoeg.

eerste helft, minuut 48. Jack! En Grealish probeert het nu ook eens, met een voorzet die meer krult dan fysiek mogelijk lijkt, maar opnieuw zijn de ploegmaats niet op de afspraak. Cole Palmer, jongeling uit de City-stal, stond er twee keer bij, maar was niet scherp genoeg. .

En daar snijdt City toch eens! Rodri prikt een bal door de linies, Haaland legt af, maar niemand is goed genoeg gevolgd.

eerste helft, minuut 46. En daar snijdt City toch eens! Rodri prikt een bal door de linies, Haaland legt af, maar niemand is goed genoeg gevolgd. .

We gaan nog drie minuten bijspelen. Niet overdreven, maar voor Sevilla is elke minuut nu al te veel.

eerste helft, minuut 45. +3. We gaan nog drie minuten bijspelen. Niet overdreven, maar voor Sevilla is elke minuut nu al te veel. .

Het breiwerk van City omknelt Sevilla wel. De Spanjaarden verdedigen dicht bij Bono, en laten zo amper ruimte. Uitbreken zit er ook niet meer in.

Het is wat breien wat City nu doet, op zoek naar een gaatje. Even lijkt Grealish dat gevonden te hebben, maar prompt en goed verdedigd van Sevilla.

eerste helft, minuut 37. Het is wat breien wat City nu doet, op zoek naar een gaatje. Even lijkt Grealish dat gevonden te hebben, maar prompt en goed verdedigd van Sevilla. .

Loic Badé heeft geluk. Hij gaat aan Haaland hangen wanneer die kan gaan lopen op een diepe bal. Bij City willen ze rood, maar Letexier ziet nog co-verdediger Gudelj in de buurt, en dus was de kans niet gigantisch. Wel vrije trap op een mooie plek.

eerste helft, minuut 34. Net niet alleen door. Loic Badé heeft geluk. Hij gaat aan Haaland hangen wanneer die kan gaan lopen op een diepe bal. Bij City willen ze rood, maar Letexier ziet nog co-verdediger Gudelj in de buurt, en dus was de kans niet gigantisch. Wel vrije trap op een mooie plek. .

Lefgozers, hoe zeg je dat in het Spaans? Laat maar weten, ondertussen kan City geen weg met het directe spel van Sevilla. Een nieuwe kans voor de Spanjaarden, deze keer gaat de bal over en naast.

eerste helft, minuut 32. Niet onder de indruk. Lefgozers, hoe zeg je dat in het Spaans? Laat maar weten, ondertussen kan City geen weg met het directe spel van Sevilla. Een nieuwe kans voor de Spanjaarden, deze keer gaat de bal over en naast. .

We moeten wel echt zeggen: Sevilla was onderliggend deze match, maar slikte (voorlopig) geen doelpunt. Wanneer begint de Cityaanse wurggreep de Spaanse lucht af te snijden?

eerste helft, minuut 27. We moeten wel echt zeggen: Sevilla was onderliggend deze match, maar slikte (voorlopig) geen doelpunt. Wanneer begint de Cityaanse wurggreep de Spaanse lucht af te snijden? .

Kijk, zo moeten we dan onze woorden inslikken! Bono speelt een bal vol risico door het centrum, en na twee passes kan Acuna voorzwiepen. Met dat soort ballen maakte En-Nesyri zijn carrière, hij knokt zich voorbij wat Engelsen en duikt de bal voorbij Ederson. Game on!

eerste helft, minuut 25. En-Nesyri met de buffelstoot. Kijk, zo moeten we dan onze woorden inslikken! Bono speelt een bal vol risico door het centrum, en na twee passes kan Acuna voorzwiepen. Met dat soort ballen maakte En-Nesyri zijn carrière, hij knokt zich voorbij wat Engelsen en duikt de bal voorbij Ederson. Game on! .

clock 24'

eerste helft, minuut 24. Halfweg de helft. Hoog tijd om dan even de staat van de match op te maken. City is de grote club, Sevilla de kleine. Kansen en kansjes voor de Engelsen, Sevilla is vooral moedig. .