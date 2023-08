LIVE: Cole Palmer hangt de bordjes recht voor wankel City, Sevilla morst met kansen

Fase per fase

clock 87' tweede helft, minuut 87. Rodri met een streep! Maar deze keer is het geen winner, Haaland zit ertussen. De rug van de Noor trotseert een kanonskogel, achja.

clock 86' tweede helft, minuut 86.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Meteen penalty's. Voor alle duidelijkheid, als niemand nog scoort, gaan we het niet te laat maken. Geen verlengingen vanavond, we gaan gewoon meteen naar penalty's. Kwestie van de Amerikaanse fans te plezieren. Sevilla staat nu vol overtuiging op de helft van City.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Manchester City, Julián Álvarez erin, Cole Palmer eruit wissel substitution out Cole Palmer substitution in Julián Álvarez

clock 84' tweede helft, minuut 84. Een zeldzame aanval van Sevilla, dat de helft van City opnieuw ontdekt. Opnieuw is het Acuna die kan voorgooien, En-Nesyri is goed gelanceerd, maar geraakt deze keer niet hoog genoeg. Het kan niet altijd prijs zijn.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Sevilla, Gonzalo Montiel erin, Jesús Navas eruit wissel substitution out Jesús Navas substitution in Gonzalo Montiel

clock 80' tweede helft, minuut 80. Schiettent Bono. Zoek een overtreffende trap voor bibberen. Eerst komt Haaland tot twee keer toe net niet tot een schot, met last minute interventies afgeweerd. Bono moet daarna nog serieus in actie komen, en tikt met de vingertoppen een voorzetschot van Foden terug het veld in.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Het is echt bibberen nu voor Sevilla. In de zestien blijft de bal bij zowat iedereen hangen, en riskeert Navas een pass van dicht op zijn eigen doelman. Bono werkt koel weg, alleen de zonnebril mist nog.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Sevilla, Juanlu Sánchez erin, Oliver Torres eruit wissel substitution out Oliver Torres substitution in Juanlu Sánchez

clock 71' tweede helft, minuut 71. Paniek. Sevilla staat wat verder van de prijs, en toont nu ook wat paniek. Een afgeblokt schot lijkt voorbestemd voor de open armen van Bono, maar Gudelj trapt blind weg.

clock 70' tweede helft, minuut 70.

clock 69' tweede helft, minuut 69. Het is zeldzaam, maar nu is het Sevilla dat op een onaangename plaats de bal verliest. Palmer kapt zich mooi voorbij een glijdende rode en mikt naar de verste hoek. Niet hoog en hard genoeg om Bono te verschalken, wel meer vertrouwen bij de jonge Engelsman.

clock 69' tweede helft, minuut 69.

clock 67' tweede helft, minuut 67. City heeft na het breiwerk ook scherpe kant van de naald gevonden en prikt nu meer door de Spaanse defensie. Plakken tegen de zestien: de opdracht van Sevilla

clock 64' tweede helft, minuut 64. En-Nesyri opnieuw en opnieuw. Sevilla gaat opnieuw op rooftocht, onbevreesd zoals steeds, en En-Nesyri komt voor de zoveelste keer tegenover Ederson. Onder de Braziliaan is de bedoeling, maar de doelman zakt snel genoeg. De spits blijft het moeilijk hebben met de voeten.

clock 63' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 63 door Cole Palmer van Manchester City. 1, 1. goal Manchester City Sevilla 89' 1 1

clock 62' tweede helft, minuut 62. Palmer straft af! En plots is daar dan toch de blauwe golf . Een verdedigende onoplettendheid zorgt ervoor dat ze met twee kunnen inlopen op de tweede paal, op een geweldige voorzet van Rodri. Cole Palmer, eigenlijk zo goed als niet aanwezig vandaag, kopt de bal mooi overhoeks binnen. Sevilla kreeg kansen, maar wat koop je met kansen?

clock 62' Gele kaart voor Erik Lamela van Sevilla tijdens tweede helft, minuut 62 yellow card Erik Lamela Sevilla

clock 60' tweede helft, minuut 60. Dit blijft niet duren, voor de vierde keer op een kwartier geeft City een counter weg. Met drie is Sevilla weg, de pass van En-Nesyri op Lamela is perfect, de return is dat nét niet. Aké kan er nog een teen tussensteken.