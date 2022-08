Thibaut Courtois en Eden Hazard strijden vanavond met Real om Europese Supercup tegen Frankfurt

clock 11:23

vooraf, 11 uur 23. Eindelijk speelminuten voor Eden Hazard in een finale met Real? Wordt zijn vierde seizoen in Madrid eindelijk een seizoen met een positieve bijklank voor Eden Hazard? Niemand die gelooft dat hij als vaste basispion aan het seizoen begint in het hoofd van trainer Carlo Ancelotti, maar in voetbal kan het snel gaan. Hazard kan vanavond al een eerste "mijlpaal" bereiken om het seizoen met een goed gevoel te beginnen. Sinds hij in de zomer van 2019 aankwam, heeft hij nog geen enkele minuut gespeeld in een finale voor Real. Niet in de Champions League-finale in mei, maar ook eerder niet in twee Spaanse supercups. In 2020 speelde Real de finale van de Supercup tegen Atletico Madrid, maar herstelde Hazard nog van de blessure die hij opliep in de wedstrijd tegen PSG na een tackle van Thomas Meunier. Begin dit jaar speelde Real de supercup tegen Atlethic Club, maar kwam Hazard niet van de bank. Real won trouwens alledrie de finales. Al was het tegen Atletico pas na penalty's. .