LIVE: Alaba brengt Real Madrid kort voor de rust op voorsprong, Eintracht Frankfurt moet achtervolgen

Vervanging bij Eintracht Frankfurt, Randal Kolo Muani erin, Jesper Lindström eruit

Vervanging bij Eintracht Frankfurt, Mario Götze erin, Sebastian Rode eruit

Dubbele wissel. Oliver Glasner grijpt in bij Frankfurt met een dubbele wissel. Rode en Lindström worden naar de kant gehaald voor Götze en Kolo Muani.

Trapp pareert poging van Vinicius. Eindelijk nog eens een prik van Real. Vinicius kan in de draai uithalen in de zestien. Trapp keert het licht afgeweken schot met meer geluk dan kunde.

Frankfurt geeft niet meteen de indruk dat het nog een vuist kan maken. Real heeft alles prima onder controle.

2e helft. De bal rolt opnieuw in het Olympiastadion in Helsinki. Is het broodje van Real al gebakken of kan Frankfurt het tij nog keren?

tweede helft, minuut 46 match begonnen

Rust. Real Madrid heeft een eerste stap gezet richting een 5e Europese Supercup. Het leidt aan de rust met 1-0 tegen Frankfurt, dankzij een treffer van Alaba. Courtois had Real voordien wel behoed voor een achterstand op een schot van Kamada, terwijl Tuta een schot van Vinicius van de lijn haalde.

Real lijkt nu toch wat meer onder stoom te komen. Casemiro is de volgende die zijn kans waagt met een afstandsschot. Dat is wel tussen de palen, maar Trapp staat pal.

Benzema mikt naast. Benzema laat zich even zien na een snelle omschakeling van Real. Kroos legt de bal goed breed tot bij de Fransman in de zestien. Aannemen en meteen knallen, maar zijn schot gaat naast.

Alaba breekt de ban voor Real! Met de rust in zich klimt Real op voorsprong. Benzema kan maar half koppen op een hoekschop, maar hij krijgt de bal wel tot bij Casemiro. Trapp staat er wat verloren bij aan de eerste paal terwijl Casemiro goed terugkopt naar de vrijstaande Alaba. Voor hem is het een koud kunstje om 1-0 in het lege doel te tikken.

Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 37 door David Alaba van Real Madrid. 1, 0.

Vinicius niet voorbij Trapp. Trapp moet een eerste aan de bak. Na een knappe één-twee met Benzema viseert Vinicius de verste hoek. Trapp kan er nog net bij en werkt de bal in hoekschop.

Frankfurt houdt zonder moeite stand. Het blijft voorlopig een kansarme finale. Het meeste initiatief komt van Real, maar Frankfurt houdt het achteraan goed gesloten. De Duitse ploeg kan het gezapige tempo van de CL-winnaar makkelijk aan.

Stevige botsing tussen Carvajal en Lenz. Het is vooral Lenz die in de klappen deelt en even moet bekomen.

Balbezit voor Real. Iets voorbij halfweg de eerste helft heeft Real ongeveer 60 procent balbezit. Qua kansen is het meer in evenwicht. Kamada kwam dicht bij de 0-1, Vinicius opende bijna de score voor Real.