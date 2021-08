LIVE: Wie wint de Europese Supercup? Chelsea of Villarreal?

Chelsea heeft de aftrap gegeven van de Europese Supercup. We wint de eerste Europese prijs? Chelsea of Villarreal? Een duel tussen twee trainers, die door PSG werden doorgestuurd, maar ondertussen wel sneller Europese succes behaalden.

vooraf, 19 uur 50. Nog geen Lukaku bij Chelsea, maar wel op een luchthaven in Londen. Weinig mensen die er nog aan twijfelen dat Romelu Lukaku dit seizoen opnieuw voor Chelsea zal spelen. Officieel is het nog niet, maar terwijl de spelers van Chelsea bijna klaar zijn voor de Supercup, is de Rode Duivel gespot op Biggin Hill Airport in het zuiden van Londen. .