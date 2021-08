Experiment met Kepa is succesformule en schenkt Chelsea de Supercup

Chelsea domineert voor, Villarreal na de rust

Maar de Supercup heeft een traditie van verlengingen. Van de laatste 9 Supercups draaiden 7 uit op verlengingen. En met die traditie wou Moreno niet breken. Dus trapte hij een leuke een-twee met Dia heerlijk in de verste hoek: 1-1.

Kanté en Kovacic controleerden het middenveld, maar het was Ziyech die zich liet opmerken door de meeste kansen te creëren en uiteindelijk zelf te scoren na een knappe Chelsea-aanval. Helaas voor Ziyech moest hij iets later naar de kant met een schouder die uit de kom leek te zijn.

Het werd een match met twee gezichten. Een Londens in de eerste helft. Een Spaans na de rust. Aan de formule van Tuchel was niet veel veranderd. Chelsea speelde meteen met veel energie en zette Villarreal overal vast.

Op de dag dat PSG al het voetbalnieuws domineerde met de presentatie van Lionel Messi, streden twee ex-trainers van PSG om de eerste Europese prijs van het seizoen in Belfast. Ironisch, want net het missen van Europees succes was de reden voor hun ontslag in Parijs.

Het expermint Kepa

In de verlengingen was de tank bij Villarreal helemaal leeg. Chelsea kreeg wel nog kansen, maar Pulisic trapte de beste naast en dus kregen we het einde dat deze Supercup verdiende: penalty's.

Tuchel verraste door vlak voor de penaly's de goed spelende Mendy nog te vervangen door Kepa. De Spaanse doelman van Chelsea had letterlijk geen bal geraakt toen hij aan de strafschoppen mocht beginnen, maar deed het goed.

Havertz miste meteen de eerste penalty, maar Kepa zette de situatie recht bij de tweede poging van Villarreal. Daarna deed iedereen zijn job uitsekend. Tot Villarreal-aanvoerder Albiol aan de beurt was. Kepa pakte bij 6-5. Voor Chelsea is het de tweede Supercup uit zijn geschiedenis. Villarreal-trainer Emery scoort 0 op 3 in de Supercup.