LIVE : Goretzka stelt orde op zaken in Supercup na penaltygoal Sevilla

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Sevilla, Nemanja Gudelj erin, Suso eruit wissel Suso Nemanja Gudelj

72' tweede helft, minuut 72. Suso is eventjes (gespeeld?) vergeten dat hij bij zijn vervanging langs de dichtstbijzijnde lijn het veld moet verlaten. Gudelj vervangt hem.

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij FC Bayern München, Corentin Tolisso erin, Leroy Sané eruit wissel Leroy Sané Corentin Tolisso

70' tweede helft, minuut 70. Tolisso lost bij Bayern München Sané af.

70' Gele kaart voor Fernando van Sevilla tijdens tweede helft, minuut 70 Fernando Sevilla

69' tweede helft, minuut 69. Sevilla houdt vol. De winnaar van de Europa League worstelt zich onder de druk uit, maar kansen afdwingen lukt niet.

66' tweede helft, minuut 66. Torres gaat achter het muurtje liggen. Alaba moet dus wel in de hoogte werken en mikt zijn vrije trap over het doel van Bono. Bayern dringt nu echt wel aan.

65' tweede helft, minuut 65. Als je van dit Bayern wil winnen, heb je wat meeval nodig. Dame Fortuna staat voorlopig aan de kant van Sevilla.

63' tweede helft, minuut 63. Weer niks voor Bayern. Na een rommelige fase in de rechthoek van Sevilla nagelt Sané de bal tegen de touwen. Taylor kent het doelpunt niet toe, want hij heeft een overtreding van Lewandowski gezien.

62' tweede helft, minuut 62. Kimmich en Gnabry spelen onder één hoedje bij een vrije schop. Die laatste mag knallen, maar zijn schot verandert onderweg van richting.

58' tweede helft, minuut 58. Dubbele kans voor Bayern. Sevilla speelt iets moediger, maar stelt zich daarmee bloot aan de aanvalskracht van Bayern. Bono redt een plaatsbal van Gnabry, Fernando haalt de rebound van Sané eruit.

56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij Sevilla, Oliver Torres erin, Ivan Rakitic eruit wissel Ivan Rakitic Oliver Torres

56' tweede helft, minuut 56. De Jong en een vrij grijze Rakitic mogen gaan rusten. En-Nesyri en Torres komen erin bij Sevilla.

56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij Sevilla, Youssef En-Nesyri erin, Luuk de Jong eruit wissel Luuk de Jong Youssef En-Nesyri

55' Gele kaart voor Jules Kounde van Sevilla tijdens tweede helft, minuut 55 Jules Kounde Sevilla

55' tweede helft, minuut 55. Een plaatsbal van Sané vliegt wel erg ver naast.

53' tweede helft, minuut 53. Kimmich laat zijn arm zwaaien in het gezicht van Escudero en Ocampos. De tweede keer wordt hij bestraft.

52' Geen 2-1! De goal telt niet, want de videoref heeft offside gezien in de opbouw. tweede helft, minuut 52.

51' tweede helft, minuut 51. Is dit PlayStation? Bayern lacht er een beetje mee. Lewandowski kan afwerken, maar legt af naar Müller. Alleen voor Bono geeft die de bal zowaar terug aan Lewandowski, die simpel scoort. 2-1, en wat voor een goal!

50' tweede helft, minuut 50. Sevilla kampeert wat hoger, maar Goretzka boort zich gewoon door twee linies heen. Gnabry verspeelt dan wel de bal.

47' Redding van Neuer! Tussen Süle en Alaba in reikt De Jong naar de voorzet van Escudero. De bal vliegt naar de eerste paal, waar Neuer bij de pinken is. Sevilla komt verrassend uit de hoek! tweede helft, minuut 47.

46' tweede helft, minuut 46. Bayern blijft de torenhoge favoriet om deze beker te pakken, maar Sevilla bewees voor de rust een geduchte tegenstander te zijn. Wat brengt de tweede helft?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rusten met 1-1. Sevilla bekampt Bayern München met alle wapens die het heeft. De Spanjaarden kwamen dankzij een strafschop van Ocampos zelfs op voorsprong, maar konden niet weerstaan aan de druk. Goretzka tekende even na het halfuur voor de gelijkmaker.

45+1' Gele kaart voor Jordán van Sevilla tijdens eerste helft, minuut 46 Jordán Sevilla

43' eerste helft, minuut 43. Kunstje van Lewa. Lewandowski plukt een harde voorzet op schouderhoogte met zijn schoenpunt uit de lucht. Het is dat hij door drie mannetjes omsingeld wordt, anders had hij er nog wat mee gedaan ook.

41' eerste helft, minuut 41. De Jong is zeker geen smal ventje, maar opboksen tegen de pantserwagen Süle is gewoonweg niet te doen.

40' eerste helft, minuut 40. Bayern blijft geduldig en overhaast niks. Het geloof in eigen kunnen is bij der Rekordmeister gigantisch.

37' eerste helft, minuut 37. De gelijkmaker lokt die van Sevilla wat meer uit hun kot.

35' Geen 1-2. De 1-1 staat amper op het bord of De Jong laat de netten opnieuw trillen. Bayern komt goed weg, want de Nederlander is vertrokken uit buitenspel. eerste helft, minuut 35.

34' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 34 door Leon Goretzka van FC Bayern München. 1, 1. goal FC Bayern München Sevilla 1 1

33' eerste helft, minuut 33. Heerlijke goal! Het zat er een beetje aan te komen. Müller lepelt de bal naar Lewandowski, die klaar blijft kijken en slim aflegt. Goretzka bedankt met een propere afwerking en stelt orde op zaken voor de Duitsers.

32' eerste helft, minuut 32. De laatste match van Rakitic was de fameuze 2-8 met Barcelona tegen Bayern. Vanavond doet hij met Sevilla al heel wat beter, want toen stond het rond deze tijd al 1-4.

31' eerste helft, minuut 31. Lewandowski op Bono. Voor een keertje zijn ze bij Sevilla wat hoger opgerukt. Lewandowski kan zo redelijk alleen op Bono af, maar ziet zijn stifter de mist ingaan.

30' eerste helft, minuut 30. 'Diepste' man Luuk de Jong staat een eind achter de middellijn. De ruimtes worden zo wel erg klein, al vindt Bayern af en toe wel een gat.

27' Last voor Fernando. Na een luchtduel met Goretzka komt Fernando lelijk neer op zijn elleboog. De Braziliaan moet voor verzorging naar de kant. eerste helft, minuut 27.

26' eerste helft, minuut 26. Pavard voorlangs. In Argentinië weten ze al dat Pavard een fluwelen traptechniek heeft. De Fransman viseert de winkelhaak met een ingehouden schot en mist hem maar nipt.

25' eerste helft, minuut 25. Bayern drukt steeds harder. Sevilla is een kranig ploegje, maar dit houden ze geen hele avond vol.

23' eerste helft, minuut 23. De replay maakt duidelijk dat de bal er sowieso niet inging.

21' eerste helft, minuut 21. Bijna Müller! Lewandowski lijkt het overzicht te verliezen en erg lang te dralen, maar bereikt toch nog Müller voor doel. Een uitgestoken been van Koundé voorkomt dat Bayern op gelijke hoogte komt.

20' eerste helft, minuut 20. Süle kopt een vrije trap terug en raakt de kaak van De Jong. Daar komt een hoekschop van die op niks uitdraait.

18' eerste helft, minuut 18. Secuur Sevilla. Bayern heeft na bijna 20 minuten amper iets gecreëerd tegen Sevilla. Maar als je al meer dan zeven maand alles wint, maak je je natuurlijk niet zo snel zorgen.



15' eerste helft, minuut 15. Doelman Bono slipt op het natte gras, maar Bayern profiteert niet.

13' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 13 door Lucas Ocampos van Sevilla. 0, 1. penalty FC Bayern München Sevilla 0 1

12' eerste helft, minuut 12. Ocampos vloert Neuer! Neuer probeert Ocampos te intimideren, maar dat haalt allemaal niks uit. De Argentijn blijft kalm en legt zijn strafschop in de andere hoek. 0-1 voor Sevilla!

12' Gele kaart voor David Alaba van FC Bayern München tijdens eerste helft, minuut 12 David Alaba FC Bayern München

11' eerste helft, minuut 11. Strafschop voor Sevilla! Alaba beukt Rakitic in zijn rug en zo kunnen we echt een interessante match krijgen.

9' eerste helft, minuut 9. Zure Ceferin. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin zit uitgezakt op zijn stoeltje. Hij heeft zich door Hongaars premier Viktor Orban een beetje laten opdringen dat hier supporters aanwezig mogen zijn.

7' eerste helft, minuut 7. Op dat ene momentje na houdt Sevilla het in deze fase goed dicht.

6' Statistiek. Dit had eigenlijk ook de zesde Supercup voor Bayern moeten worden, maar in 1974 kwam het geen datum overeen met de winnaar van de UEFA Cup. Dat was het toenmalige Oost-Duitse Maagdenburg. eerste helft, minuut 6.

2' eerste helft, minuut 2. Bij Sevilla zijn ze meteen gewaarschuwd. Jordan wacht op de bal en dat moet je nu net niet doen. Hij mag van geluk spreken dat eerst Goretzka en dan Sané moeite hebben met het veld.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Scheidsrechter Taylor blaast de UEFA Supercup 2020 op gang. Bayern München en Sevilla FC hopen straks hun tweede Supercup omhoog te steken.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:52 vooraf, 20 uur 52. We kunnen er bijna aan beginnen. Als er geen verlengingen en strafschoppen aan te pas komen, hebben we over een uurtje of twee een opvolger voor Liverpool.

20:46 vooraf, 20 uur 46. Dit zou een leuke wedstrijd moeten worden met twee ploegen die er een energieke speelstijl op nahouden. Hansi Flick legt met een hoge defensieve lijn meer risico in het spel van Bayern, terwijl Julen Lopetegui bij Sevilla meer zekerheid inbouwt.

20:37 vooraf, 20 uur 37. De twee ploegen doen het vanavond met één nieuwe naam, en in beide gevallen gaat het om de belangrijkste aankoop. Bij Bayern is Leroy Sané al een geolied radertje in de machine en bij Sevilla is Ivan Rakitic terug. De Kroaat keerde letterlijk en figuurlijk terug naar zijn oude liefde (hij ontmoette zijn vrouw in een hotel in Sevilla) en kan bij zijn terugkeer meteen een prijs pakken.

20:28 vooraf, 20 uur 28. Tweede Europese ontmoeting. Bayern en Sevilla kwamen elkaar eerder tegen, in 2018 in de kwartfinales van de Champions League. Bayern werd de eerste Duitse ploeg die wist te winnen in Ramon Sanchez Pizjuan (1-2) en hield zijn bonus vast in de terugmatch (0-0). Sevilla evenaarde toen zijn beste prestatie ooit in de belangrijkste Europese beker, Bayern ging er in de halve finale uit tegen de latere winnaar, Real Madrid.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Allebei in vorm. De waanzinnige reeks van Bayern München is genoegzaam bekend. De Duitsers wonnen hun laatste 22 wedstrijden en lieten sinds 11 december 2019 welgeteld één tegenstander ontsnappen. Leipzig wist het in februari op 0-0 te houden. Vorig weekend maakte de Rekordmeister nog kipkap van Schalke: 0-8. Ook Sevilla is flink bezig en is al 21 matchen ongeslagen. Bovendien hebben ze in Andalusië extra rust gekregen van de Spaanse bond, net als andere Spaanse ploegen die ver doorstootten in Europa. De laatste nederlaag van Sevilla dateert van 9 februari tegen Celta, toevallig ook de dag van het laatste puntenverlies van Bayern.



Ook Sevilla is flink bezig en is al 21 matchen ongeslagen. Bovendien hebben ze in Andalusië extra rust gekregen van de Spaanse bond, net als andere Spaanse ploegen die ver doorstootten in Europa. De laatste nederlaag van Sevilla dateert van 9 februari tegen Celta, toevallig ook de dag van het laatste puntenverlies van Bayern.

19:58 vooraf, 19 uur 58. Elk één Supercup. Bayern en Sevilla zijn geen specialisten wat de Supercup betreft. Bayern mocht vier keer om deze beker spelen en won hem slechts één keer, Sevilla kon er ook maar eentje winnen in vijf beurten.

19:52 vooraf, 19 uur 52. De Puskas Arena in Boedapest is trouwens nog nagelnieuw. Het stadion is speciaal voor Euro 2020 gebouwd en zal tijdens het toernooi het toneel zijn voor vier matchen. In Hongarije lukt dat dus wel. Minder dan een jaar geleden werd er voor het eerst een wedstrijd gespeeld: de vriendschappelijke interland Hongarije-Uruguay.

24-09-2020 24-09-2020.

13:50 vooraf, 13 uur 50. Zo'n 800 Bayern-fans geven ticket terug. Voor de Europese Supercup hebben Bayern en Sevilla allebei 3.000 tickets gekregen. De kans dat ook 6.000 fans de tribunes b

Bayern zou iets meer dan 2.000 supporters meenemen naar Hongarije, maar zo'n 800 hebben hun ticket teruggegeven uit vrees voor het coronavirus.

Boedapest geldt in Duitsland als risicogebied. Aangezien ook in Zuid-Duitsland het virus oplaait, waren vrijdag voor de competitiematch tegen Schalke (8-0) geen toeschouwers toegelaten in München.



13:49 vooraf, 13 uur 49. Zonder coronatest mag je als supporter de match bijwonen in Boedapest.

13:49 vooraf, 13 uur 49. Een Sevilla-fan laat zijn koorts meten.

13:49 vooraf, 13 uur 49. Deze vrouw wil de match bijwonen en laat zich testen in Sevilla.

13:47 vooraf, 13 uur 47. Champions League-winnaar tegen Europa League-winnaar. In de wedstrijd om de Europese Supercup treft de winnaar van de Champions League (Bayern München) donderdagavond de laureaat van de Europa League (Sevilla). De Duitsers en de Spanjaarden ontmoeten mekaar op neutraal terrein: in de Puskas Arena in Boedapest. . Champions League-winnaar tegen Europa League-winnaar In de wedstrijd om de Europese Supercup treft de winnaar van de Champions League (Bayern München) donderdagavond de laureaat van de Europa League (Sevilla). De Duitsers en de Spanjaarden ontmoeten mekaar op neutraal terrein: in de Puskas Arena in Boedapest.



13:47 - Vooraf Vooraf, 13 uur 47

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Lucas Hernández, Niklas Süle, David Alaba, Leroy Sané, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Robert Lewandowski Opstelling FC Bayern München Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leroy Sané, David Alaba, Niklas Süle, Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Manuel Neuer

Opstelling Sevilla. Yassine Bono, Jesús Navas, Diego Carlos, Jules Kounde, Sergio Escudero, Jordán, Fernando, Ivan Rakitic, Suso, Luuk de Jong, Lucas Ocampos Opstelling Sevilla Lucas Ocampos, Luuk de Jong, Suso, Ivan Rakitic, Fernando, Jordán, Sergio Escudero, Jules Kounde, Diego Carlos, Jesús Navas, Yassine Bono