Bijna helft Bayern-supporters durft Europese Supercup niet bij te wonen

Zo'n 800 Bayern-fans geven ticket terug. Voor de Europese Supercup hebben Bayern en Sevilla allebei 3.000 tickets gekregen. De kans dat ook 6.000 fans de tribunes bevolken in Boedapest, is klein. Bayern zou iets meer dan 2.000 supporters meenemen naar Hongarije, maar zo'n 800 hebben hun ticket teruggegeven uit vrees voor het coronavirus. Boedapest geldt in Duitsland als risicogebied. Aangezien ook in Zuid-Duitsland het virus oplaait, waren vrijdag voor de competitiematch tegen Schalke (8-0) geen toeschouwers toegelaten in München.