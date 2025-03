Met 15-jarige ballenjongen als uitblinker: Duitsland neemt onoplettende Donnarumma te grazen met snelle corner

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma stond nog even te discussiëren met de scheidsrechter nadat hij een bal in hoekschop had geduwd. Ook zijn ploegmaats hadden intussen niet door dat de bal al klaar lag aan de cornervlag.

Joshua Kimmich wachtte niet af en schotelde Jamal Musiala een wel heel gemakkelijk doelpunt voor: 2-0. Met dank aan het snelle denkwerk van de 15-jarige ballenjongen Noel Urbaniak.

"Dit is ongelooflijk. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Dit was nog maar mijn eerste keer als ballenjongen", zei Urbaniak bij de Duitse zender RTL.

"Ik stond bij de cornervlag en zag Kimmich lopen. We maakten oogcontact en ik zag dat hij de bal snel nodig had. Dus ik gooide de bal en vervolgens scoren ze. Ik was zo blij."

Urbaniak kreeg na de match zelfs nog een gehandtekende bal van Kimmich. "Hij was goed bij de les. Hij heeft het goed gedaan", zei de Duitse international.