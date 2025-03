Nederland laat prestigezege tegen Europees kampioen Spanje in extra tijd nog uit de handen glippen

Nederland en bondscoach Ronald Koeman hebben in de kwartfinales van de Nations League net geen referentiezege kunnen boeken tegen Europees kampioen Spanje. Een fluks Oranje draaide na een vroege Spaanse voorsprong de rollen nog om, maar een rode kaart voor jongeling Jorrel Hato deed Nederland nog de das om. In de extra tijd scoorde Mikel Merino de 2-2.

Een halve finale op het EK, een hernieuwd optimisme en bij momenten flitsend voetbal. Sinds Ronald Koeman opnieuw bondscoach van Nederland is, was het bilan overwegend positief. Wat wel nog ontbrak: een referentiezege tegen een topland.

Met de komst van Europees kampioen Spanje kreeg Oranje de kans om zich te bewijzen tegen een grootmacht. Maar tegen al het Spaanse geweld zou dat geen sinecure worden. Al na 9 minuten rondde goudhaantje Nico Williams een heerlijke aanval af: 0-1.



Nederland bleef echter niet bij de pakken zitten. Een fluks voetballend Oranje werkte zich in de partij en nog voor het halfuur hingen de bordjes weer in evenwicht. Gakpo knalde de gelijkmaker in de korte hoek hard binnen.



Erop en erover, hoopte de Kuip, en zo geschiedde al vlak na rust. Sneltrein Jeremie Frimpong schotelde Tijjani Reijnders de 2-1 voor, de afwerking van de Milan-sterkhouder was piekfijn.