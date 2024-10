Duitsland wint topaffiche tegen flauw Nederland dankzij debutant Jamie Leweling

De topper tussen Duitsland en Nederland in de Nations League is uitgedraaid op een overwinning voor de Mannschaft. Debutant Jamie Leweling trapte de bal twee keer binnen, de tweede keer telde.

Na de rust liet Oranje wat meer zien, maar het was Duitsland dat verdiend op voorsprong kwam. Opnieuw knalde Leweling de bal binnen, deze keer telde zijn goal wel.

Daar kwam Nederland goed weg, want de ploeg van Ronald Koeman kwam er niet aan te pas. In de eerste helft schoot het geen enkele keer op doel.

Nieuwkomer Jamie Leweling had meteen raak geschoten, maar na veel getalm voor het videoscherm besloot de scheidsrechter om het doelpunt af te keuren. Hij had voorafgaand buitenspel gezien van Gnabry.

Duitsland pakte simpel de overwinning in München. Al na 100 seconden lag de bal in doel.

Nederland schoot wakker en antwoordde met pogingen van Xavi (op de lat) en Malen (gered door Baumann). Het bleef 1-0 in München.



In het klassement leidt Duitsland comfortabel met 10 op 12. Nederland en Hongarije bikkelen volgende maand in een rechtstreeks duel om de tweede plaats. Zij hebben allebei 5 punten verzameld in deze UEFA Nations League.

Bosnië & Herzegovina blijft laatste in groep 3 met 1 schamel punt.