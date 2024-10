VIDEO - Tienkoppig Nederland ontsnapt ternauwernood aan nederlaag in Hongarije

Duitsland had in zijn openingswedstrijd in de Nations League nog gehakt gemaakt van Hongarije, dus ook Nederland verwachtte niet al te veel problemen in Boedapest.

Een hertekend Oranje had evenwel snel door dat de Hongaren niet meer in dezelfde val zouden trappen als tegen Duitsland. Ze trokken zich terug op de eigen helft en lieten de bal aan Nederland.

Hongarije maakte overtreding na overtreding en loerde vooral op de counter. Een eerste waarschuwing van Dominik Szboboszlai strandde nog op de paal, bij de tweede kans voor de Hongaren was het wel raak voor Roland Sallai.

Na een blundertje - Hongarije nam een doeltrap verkeerd - kreeg Nederland met een onrechtstreekse vrije trap in het strafschopgebied een uitgelezen kans om gelijk te maken, maar de Hongaarse doelman zette zelf zijn foutje recht.

Nederland drong na de rust wel aan, maar met een rode kaart voor aanvoerder Virgil van Dijk leek het op het einde helemaal mis te gaan. Toch kon Denzel Dumfries in het slot alsnog de gelijkmaker scoren en Nederland behoeden voor een blamage.