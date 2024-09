Nederland dwingt gelijkspel af tegen Duitsland, maar vloek tegen toplanden blijft overeind

64' - Verv. Robert Andrich door Emre Can

Nederland heeft in de Johan Cruijff Arena een 2-2-gelijkspel uit de brand gesleept tegen Duitsland. De bezoekers kwamen net voor rust op voorsprong, maar Denzel Dumfries bezorgde Oranje een punt. Zo slaagde bondscoach Ronald Koeman er in zijn tweede termijn nog altijd niet in om een topland te verslaan.