Duitsland rolt Hongarije genadeloos op en verwent zijn supporters met 5 doelpunten

Duitsland heeft in zijn eerste groepsmatch in de Nations League (Divisie A) geen kind gehad aan Hongarije. De bezoekers kregen in Düsseldorf 5 goals om de oren van een sterk spelend Duits elftal.

Het was toch wat wennen bij Duitsland: geen Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Toni Kroos of Müller meer. Zij zijn allemaal afgezwaaid na het EK. Bondscoach Julian Nagelsman kon in Düsseldorf ook geen beroep doen op Leroy Sané en Serge Gnabry, maar het deerde de Duitsers allemaal niet.

Na een halfuur was het Füllkrug die zijn team op voorsprong zette. De spits rondde een fraaie aanval over verschillende stationnetjes af, de assist kwam op naam van Musiala.

Diezelfde Musiala verdubbelde op het uur de score na een vlijmscherpe counter en toen Wirtz even later de korte hoek vond, hing Hongarije helemaal in de touwen. In het slotkwartier mocht Pavlovic nog zijn eerste interlandgoal maken en deelde Havertz vanaf de stip de genadestoot uit.

De Duitsers mogen zich nu opmaken voor een duel met Nederland, dinsdagavond in Amsterdam.