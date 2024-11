LIVE - Drama voor de Duivels! Israël op voorsprong na flater van Smets

Zelfs een zege met eventueel goed voetbal garandeert niet noodzakelijk dat Domenico Tedesco er in maart nog bij is. We zitten eigenlijk op bekend terrein: alles wat hij zegt en doet wordt in vraag gesteld. Er wordt nauwelijks nog rekening gehouden met de omstandigheden en de afwezigen. Na het mislukte EK moest deze Nations League iedereen overtuigen, maar dat is niet gebeurd. Tussen de lijnen lees je dat niet alle spelers nog even enthousiast zijn over zijn aanpak en keuzes. Ook in het bondsgebouw is niet iedereen nog een grote fan. Dan weet je dat zijn toekomst onzeker is.

Peter Vandenbempt