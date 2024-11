LIVE (20.45 u) - Tedesco dropt 4 nieuwe namen in de ploeg tegen Israël: onder meer Al-Dakhil en Vermeeren krijgen hun kans bij de Duivels

Doemscenario

De Rode Duivels zijn na de 0-1-nederlaag van donderdag in het Koning Boudewijnstadion tegen Italië uitgeschakeld voor de eerste twee plaatsen in poule A2 van de Nations League. Ze staan na vijf speeldagen voorlopig op de derde plaats, de barrageplaats, met vier punten. Italië (13 ptn) en Frankrijk (10 ptn) zijn zeker van een plek in de top twee en een stek in de kwartfinales.



De Duivels ontmoeten intussen in Boedapest hekkensluiter Israël, dat donderdag zijn eerste punt in de groepsfase pakte dankzij een verrassend 0-0-gelijkspel in Frankrijk.



Dankzij de 3-1-zege in de thuiswedstrijd in september tegen Israël - toen ook in Hongarije, in Debrecen - hebben de Duivels de beste papieren in handen. Israël moet winnen met drie of meer goals verschil om de Duivels nog te passeren. Een absoluut doemscenario. De nummers drie spelen volgend voorjaar barrages voor het behoud in de A-divisie tegen een runner-up uit de B-divisie. De vierde degradeert rechtstreeks