Italiaans bondscoach Spalletti op zijn hoede voor Lukaku: "Maar we gaan onze aanpak niet veranderen voor hem"

Problemen met het veld?

De afgelopen weken werden een pak matchen afgewerkt in het Koning Boudewijnstadion. Vooral na de partij van Union tegen AS Roma vorige week zag het veld er slecht uit.



"Maar voor ons is het veld uitstekend", wuift Pierre Clam van de Brusselse sportdienst het probleempje weg.



"Natuurlijk werden hier wel wat wedstrijden gespeeld. Maar de toestand is gemonitord. Het veld is speelbaar en in goeie staat."



"Na Union-Roma hebben we veel gewerkt met de onderhoudsploeg om het veld goed te krijgen. De weersomstandigheden zaten ook mee."



"De toestand is dus anders dan vorig jaar", besluit hij. Toen moesten de Duivels uitwijken naar Leuven door een onbespeelbaar veld. Afwachten of de Duivels morgen problemen ondervinden.