"We zijn nog niet volledig de oude": Italianen voor duel met Duivels, die voltallig zijn op laatste training

Duivels voltallig op laatste training

23 Rode Duivels, twintig veldspelers en drie doelmannen, zijn woensdagvoormiddag in het nationaal oefencentrum in Tubeke op het veld verschenen voor de laatste training van de Belgen voor de afreis naar Rome, waar ze het donderdagavond opnemen tegen Italië.



Voor Ortwin De Wolf was het de eerste training bij de Rode Duivels als volwaardig lid van de selectie. Hij is de vervanger van de geblesseerde Matz Sels. Die haakte maandag af met adductorproblemen.



Woensdagnamiddag reizen de Duivels af naar Rome. In de vooravond spreken bondscoach Domenico Tedesco en Youri Tielemans, die in de Italiaanse hoofdstad de aanvoerdersband zou dragen, de pers toe in het Stadio Olimpico.