Italië stunt tegen Frankrijk na wondergoal Dimarco en slap verdedigen bij thuisploeg, waar druk op Deschamps toeneemt

De topaffiche in de groep van de Duivels stelde allerminst teleur. Na een razendsnelle openingstreffer van Frankrijk keerde Italië een scheve situatie op heerlijke wijze om. Een valse herstart voor Deschamps en co.

13 seconden.



Meer had Bradley Barcola niet nodig om Frankrijk op voorsprong te zetten tegen Italië - met dank aan een onoplettende Di Lorenzo, die nog even in slaapstand vertoefde in de openingsminuut.