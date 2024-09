LIVE (om 20.45 uur): Rode Duivels willen EK doorspoelen tegen Israël in Nations League

Thuiswedstrijd in ... Hongarije

Omdat geen enkele Belgische stad met een internationaal stadion het zag zitten om de wedstrijd te organiseren, wegens de ontvlambare situatie in het Midden-Oosten en de hoofdrol van Israël daarin, vindt de interland van de Rode Duivels plaats in het Nagyerdei-Stadion in Debrecen.