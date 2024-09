België-Israël: Koni De Winter is niet fit voor tweeluik en wordt vervangen door Sebastiaan Bornauw

De Winter out, Bornauw in

Een eerste wijziging in de selectie van de Rode Duivels voor het Nations League-tweeluik. Zowel voor de wedstrijd tegen Israël (vrijdag om 20.45 uur) als voor het revancheduel tegen Frankrijk is Koni De Winter niet fit. De jonge verdediger wordt vervangen door Sebastiaan Bornauw, die dit weekend nog scoorde voor Wolfsburg in de Bundesliga.