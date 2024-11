Met panenka en héérlijke (halve) omhaal: Portugal haalt uit tegen Polen dankzij recordman Ronaldo

Er zit nog geen zand in zijn doelpuntenmachine.



Cristiano Ronaldo blijft een garantie op doelpunten. Niet alleen in de Saudische competitie, ook als international voor Portugal.

Het is geen verrassing dat bondscoach Roberto Martinez het vertrouwen blijft behouden in de prijsschutter, maar Ronaldo bedankte zijn trainer vanavond tegen Polen opnieuw met een assist en twee doelpunten.



Nadat kroonprins Leao de 0-1 pas na een moeizaam begin en een uur spelen tegen het net had geknikt, eiste Ronaldo niet veel later een strafschop op.



Met een koelbloedige panenka tekende hij al voor zijn elfde doelpunt in de Nations League - niemand in de A-divisie doet of deed ooit beter. Voor deze speeldag moest de Portugees de kroon nog delen met Lukaku, maar nu heerst hij dus ook alleen over deze competitie.

En ook zijn teller als internationale topschutter aller tijden tikt verder, want het beste moest toen nog komen ...

Roberto Martinez zag zijn dominante ploeg in het slot nog doordrukken en mocht op amper zeven minuten tijd nog drie goals bijschrijven. De treffer die het meest zal bijblijven: met een héérlijke halve omhaal eiste Ronaldo nog maar eens de schrijnwerpers volledig op.

Dat Dominik Marczuk in de extra tijd nog voor een Poolse eerredder zorgde, zal de koning van de kwalificaties alvast een worst wezen.