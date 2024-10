Roberto Martinez en Portugal behouden ook in Polen foutloos rapport met goal van Ronaldo

Portugal heeft op de derde speeldag van de Nations League geen steek laten vallen in Polen. Onder meer dankzij een goal van Cristiano Ronaldo werd het 1-3. Met 9 op 9 en 3 overwinningen op een rij staat Portugal op kop in zijn groep.

In een duel tussen twee goalgetters pur sang - Robert Lewandowski en Cristiano Ronaldo - was het Portugal dat aan het langste eind trok. Met een dubbel salvo voor de pauze had Portugal de touwtjes stevig in handen.

Bruno Silva schatte een kopbalassist van Bruno Fernandes naar waarde voor de 0-1 en na een lange solo en schot op de paal van Rafael Leao stond Cristiano Ronaldo op de juiste plaats om de rebound te benutten: 0-2 bij de rust.

In de tweede helft leek het Portugal van Roberto Martínez de wedstrijd rustig uit te spelen, maar Piotr Zielinski gaf de Poolse fans weer hoop. Maar in de slotminuut deed een owngoal van Jan Bednarek de boeken helemaal toe.

Zo behoudt Portugal zijn foutloze rapport in de Nations League met 9 op 9.