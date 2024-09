Het is gebeurd! Iedereen uit zijn dak in San Marino na eerste overwinning in 20 jaar tijd

Morgen collectief congé voor iedereen in San Marino? Wat een taferelen: de nationale voetbalploeg heeft voor een delirium gezorgd door voor de eerste keer in 20 jaar nog eens een overwinning te boeken. In het duel der dwergstaten tegen Lichtenstein ontpopte de 19-jarige Nicko Sensoli zich tot volksheld met het verlossende doelpunt. En dat voor de ogen van het thuispubliek.

Een opvallende statistiek dook vanavond op voor het Nations League-duel San Marino-Lichtenstein.





Liechtenstein had al 4 jaar niet meer gewonnen: de laatste overwinning was tegen San Marino in 2020.

En San Marino had op zijn beurt al 20 jaar niet meer gewonnen: de laatste overwinning was tegen - jawel - Liechtenstein in 2004.

Kortom, het stond in de sterren geschreven dat er vandaag een stukje voetbalcult zou sneuvelen.



En jawel, het was de wens van San Marino die in vervulling zou gaan. Het bijzonder matige duel der dwergstaten ontplofte net voor het uur toch nog door de 19-jarige "local hero" Nicko Sensoli.



De jonge spits strafte defensief dwalen van Liechtenstein genadeloos af en zorgde voor een delirium bij de thuisploeg. Iedereen vloog om zijn nek en de tribunes daverden.



Een tafereel dat zich na een half uur bibberen en vechten voor elke morzel grond nog eens zou voltrekken. Bij het laatste fluitsignaal stond het nog steeds 1-0. En zo boekte San Marino eindelijk nog eens een verlossende overwinning.



Of waar deze fase van de Nations League al niet goed voor is.