Eerste basisplaats, eerste goal: Kos Karetsas verovert meteen de Griekse harten met knappe plaatsbal

Konstantinos Karetsas heeft nu al een pak harten veroverd in Griekenland. De middenvelder met Belgische roots kreeg vandaag zijn allereerste basisplaats en sloeg meteen genadeloos toe. Op bezoek bij Schotland krulde de 17-jarige Genkie het leer heerlijk in de verste hoek. Hij is zo de jongste doelpuntenmaker ooit bij Griekenland.

En of ze in Griekenland blij zullen zijn dat Konstantinos Karetsas voor hun nationale ploeg gekozen heeft in plaats van de Rode Duivels.

Eerder deze week liet hij zijn gouden voeten een eerste keer spreken tijdens een invalbeurt. Hij kon zodanig bekoren, dat hij voor zijn 2e interland meteen in de basis gedropt werd.

Straf, want Griekenland had een 0-1-achterstand op te halen in Schotland om in de A-divisie van de Nations League te mogen uitkomen. Karetsas had de boodschap begrepen.

Nadat Konstantelias de Grieken al snel op 0-1 had gezet, was het op slag van rust aan de jonge Genk-speler om de spotlights op te eisen. Hij werd bediend aan de rand van de 16 en krulde de bal in één tijd knap in de verste bovenhoek.

Alsof dat nog niet genoeg was om de harten van de Grieken te winnen, kuste hij tijdens zijn viering het logo op zijn truitje. Karetsas is een trotse Griek.

Vlak na rust pikte ook Club Brugge-speler Christos Tzolis zijn doelpuntje mee.