Pijnlijk debuut voor Garcia: flauwe Rode Duivels imploderen na rust en gaan met 3-1 onderuit tegen Oekraïne

Twee knopen door te hakken

Een opvallend relaxte bondscoach Rudi Garcia - meer dan eens werd er een kwinkslag uitgedeeld aan de door de UEFA aangestelde tolk - heeft nog twee knopen door te hakken in zijn basiself voor donderdag, in de heenwedstrijd van de barrages voor de A-divisie in de Nations League tegen Oekraïne, zo bekende hij woensdag tijdens het persmoment in Murcia.



"We hebben goeie dagen achter de rug, ook al hebben we niet veel tijd gehad en kon er enkel gisteren en vandaag getraind worden", vertelde de bondscoach in Spanje. "Dan moet je de focus leggen op de essentiële zaken, principes en aanwijzingen."



"Ik heb veel intensiteit gezien op training. Er zit veel goesting in deze groep, met heel wat intelligente spelers. Ik moest de zaken geen twee keer uitleggen. We hebben dan ook een homogene groep, met jongens die al titels gewonnen hebben, jonge spelers, voetballers uit de Belgische competitie en spelers die terugkeren in de selectie. Ik denk dat we een goeie mix gemaakt hebben. Voor de wedstrijd van morgen twijfel ik nog op twee posities."



De bondscoach zal wellicht voor De Bruyne en Tielemans kiezen op het middenveld, maar een derde naam dringt zich nog op. Met onder meer Vanaken en Heynen in de selectie zou het wel eens een verrassing kunnen zijn. Verder moet ook Theate in de defensie vervangen worden.