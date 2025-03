Match in de match, Courtois vs. Real-collega Loenin: "Hier en daar wat steken uitgedeeld"

Real-doelman Loenin: "Fiftyfifty tegen België"

Bij Oekraïne speelt doelman Andrij Loenin, de stand-in van Thibaut Courtois bij Real Madrid.





"Met Thibaut heb ik niet echt gepraat over het tweeluik, al werden er hier en daar wel steken uitgedeeld", vertelt Lunin maandag in een interview op de website van de Oekraïense Voetbalfederatie.



"Ik denk dat het in deze wedstrijden fiftyfifty zal zijn. België heeft een nieuwe bondscoach en dus zullen er misschien wat wijzigingen en verrassingen zijn."



"Wij moeten ons vooral op onszelf concentreren. Bij ons zijn er geen ingrijpende veranderingen, alles is zoals altijd. De sfeer zit goed en we verwachten een positief resultaat in deze dubbele clash met België."



"We willen heel graag naar de A-divisie van de Nations League", besluit Loenin.